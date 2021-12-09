Київ у полоні льоду: в Ірпені дерево перегородило дорогу (фото)

Дерево звалилося просто на вулицю і обірвало дроти

Цієї ночі Україна потерпає від намерзання льоду на деревах та проводах

У місті Ірпінь на проспекті Свободи, де кінцева зупинка тролейбусів, дерево лежить на проводах. Усі три смуги руху перекрито.

Дерево впало на дорогу і перегородило проїзд. Про це інформує Telegram-канал «Київ оперативний».

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

«На місці дуже чекають комунальні служби, які, до речі, не дуже поспішають», – йдеться в коментарі до фото.

У Києві та передмісті складні погодні умови через намерзання на деревах та проводах. Дороги та тротуари теж вкриті льодом.

Нагадаємо, уночі на додаток до ожеледиці на Київ ще й густий туман опустився.

Читайте також: