Київ у полоні льоду: в Ірпені дерево перегородило дорогу (фото)
Цієї ночі Україна потерпає від намерзання льоду на деревах та проводах
У місті Ірпінь на проспекті Свободи, де кінцева зупинка тролейбусів, дерево лежить на проводах. Усі три смуги руху перекрито.
Дерево впало на дорогу і перегородило проїзд. Про це інформує Telegram-канал «Київ оперативний».
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
«На місці дуже чекають комунальні служби, які, до речі, не дуже поспішають», – йдеться в коментарі до фото.
У Києві та передмісті складні погодні умови через намерзання на деревах та проводах. Дороги та тротуари теж вкриті льодом.
Нагадаємо, уночі на додаток до ожеледиці на Київ ще й густий туман опустився.