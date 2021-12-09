  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Київ у полоні льоду: в Ірпені дерево перегородило дорогу (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дерево звалилося просто на вулицю і обірвало дроти - Київ у полоні льоду: в Ірпені дерево перегородило дорогу (фото)
    Дерево звалилося просто на вулицю і обірвало дроти
    Фото: «Київ оперативний»

    Цієї ночі Україна потерпає від намерзання льоду на деревах та проводах

    У місті Ірпінь на проспекті Свободи, де кінцева зупинка тролейбусів, дерево лежить на проводах. Усі три смуги руху перекрито.

    Дерево впало на дорогу і перегородило проїзд. Про це інформує Telegram-канал «Київ оперативний».

    Інформація щодо постраждалих уточнюється.

    «На місці дуже чекають комунальні служби, які, до речі, не дуже поспішають», – йдеться в коментарі до фото.

    У Києві та передмісті складні погодні умови через намерзання на деревах та проводах. Дороги та тротуари теж вкриті льодом.

    263659332_1113655092715340_5472799039516448442_n_01

    Нагадаємо, уночі на додаток до ожеледиці на Київ ще й густий туман опустився.

    Читайте також:
    Теги: прогноз погоди Київ дороги Ірпінь зупинка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Київ у полоні льоду: в Ірпені дерево перегородило дорогу (фото)