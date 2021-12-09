Київ перетворився на крижаний палац Снігової королеви: фантастичні фото

Крижаний дощ закував усе в лід

У четвер, 9 грудня, Київ прокинувся в полоні льоду. Вночі йшов дощ при мінусових позначках температури повітря. Тож, все довкола вкрито кригою.

Кіркою льоду покрилися дерева, кущі та інша рослинність.

Деякі дерева не витримують обледеніння. 8 грудня ввечері на проспекті Свободи, де кінцева зупинка тролейбусів, дерево впало на електродроти. Усі три смуги руху було перекрито.

За прогнозом синоптиків, у столиці 9 грудня очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Крім того, вранці 9 грудня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м.

У Києві вдень +1…-1ºС, уночі стане холодніше до -3 ºС. темної пори доби можливий сніг із дощем, удень небо буде затягнуте хмарами.

На дорогах столиці залучено одразу кілька служб «Київавтодору». Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах. Нині задіяно 131 одиниця спецтехніки.