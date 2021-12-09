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    Київ перетворився на крижаний палац Снігової королеви: фантастичні фото

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    Шаром льоду вкриті всі дерева - Київ перетворився на крижаний палац Снігової королеви: фантастичні фото
    Шаром льоду вкриті всі дерева
    фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

    Крижаний дощ закував усе в лід

    У четвер, 9 грудня, Київ прокинувся в полоні льоду. Вночі йшов дощ при мінусових позначках температури повітря. Тож, все довкола вкрито кригою.

    Кіркою льоду покрилися дерева, кущі та інша рослинність.

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    Київ перетворився на крижаний палац Снігової королеви: фантастичні фото
    Київ перетворився на крижаний палац Снігової королеви: фантастичні фото
    Київ перетворився на крижаний палац Снігової королеви: фантастичні фото
    Київ перетворився на крижаний палац Снігової королеви: фантастичні фото
    Київ перетворився на крижаний палац Снігової королеви: фантастичні фото
    Київ перетворився на крижаний палац Снігової королеви: фантастичні фото
    Київ перетворився на крижаний палац Снігової королеви: фантастичні фото
    Київ перетворився на крижаний палац Снігової королеви: фантастичні фото
    Київ перетворився на крижаний палац Снігової королеви: фантастичні фото
    Київ перетворився на крижаний палац Снігової королеви: фантастичні фото
    Київ перетворився на крижаний палац Снігової королеви: фантастичні фото
    Київ перетворився на крижаний палац Снігової королеви: фантастичні фото
    Київ перетворився на крижаний палац Снігової королеви: фантастичні фото
    Київ перетворився на крижаний палац Снігової королеви: фантастичні фото
    фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

    Деякі дерева не витримують обледеніння. 8 грудня ввечері на проспекті Свободи, де кінцева зупинка тролейбусів, дерево впало на електродроти. Усі три смуги руху було перекрито.

    За прогнозом синоптиків, у столиці 9 грудня очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця.

    Крім того, вранці 9 грудня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м.

    У Києві вдень +1…-1ºС, уночі стане холодніше до -3 ºС. темної пори доби можливий сніг із дощем, удень небо буде затягнуте хмарами.

    На дорогах столиці залучено одразу кілька служб «Київавтодору». Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах. Нині задіяно 131 одиниця спецтехніки.

    Читайте також: Крижаний дощ у Києві закував усе в лід: дивовижні фото
    Теги: прогноз погоди Київ негода дощ
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    Київ перетворився на крижаний палац Снігової королеви: фантастичні фото