Юні вінничани вибороли перше місце на чемпіонаті України з хокею на траві
Команда міської дитячо-юнацької спортивної школи №1 виборола перше місце на чемпіонаті України з хокею на траві
Інформація про школу:
Школа знаходиться за адресою : м. Вінниця, вул. Хлібна, 1 ЦПКіВ, тел. 67-12-47
Директор школи - майстер спорту Таранчук Сергій Олександрович.
Заступник директора по навчально – тренувальній роботі – майстер спорту Сташко Галина Миколаївна. Заступник директора з адміністративно – господарської роботи Сінюгін Валерій Вікторович. Головний бухгалтер Євтєєва Алла Григорівна. Головний інженер Коваль Олег Віталійович.
МДЮСШ №1 культивує чотири види спорту: легку атлетику, художню гімнастику, хокей на траві і настільний теніс. В школі займається 302 учні. 20 досвідчених тренерів – викладачів докладають багато зусиль для розвитку видів спорту, здоров’я дітей та підвищення майстерності спортсменів нашого міста.
Міська дитячо – юнацька спортивна школа №1 була заснована у 1945 році. Пройдено великий спортивний шлях. У нашій школі розпочинали роботу велика плеяда визнаних тренерів-викладачів та спортсменів. На протязі існування школи розпочинали свій розвиток такі види спорту як баскетбол, волейбол, спортивна стрільба, акробатика (започаткована саме у МДЮСШ №1), спортивна гімнастика, легка атлетика та ін.
Безумовною перевагою школи є наявність сучасного спортивного стадіону. Спортивна база включає в себе легкоатлетичні доріжки та сектори , 11 облаштованих роздягалень з душовими, приміщення для роботи суддів та секретаріату, медичний кабінет, глядацькі трибуни на 2076 місць, тренажерний зал, складські приміщення. Спортивна база знаходиться у робочому стані і відповідає сучасним вимогам, на якій проводяться більшість загальноміських заходів, змагання з легкої атлетики та хокею на траві міського, обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Весь колектив школи працює на одну мету – залучення дітей до занять фізичною культурою та спортом, розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, створює необхідні умови для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, набуття навичок здорового способу життя та підготовки спортивного резерву для збірних команд України.