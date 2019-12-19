Юні вінничани вибороли перше місце на чемпіонаті України з хокею на траві

Школа знаходиться за адресою : м. Вінниця, вул. Хлібна, 1 ЦПКіВ, тел. 67-12-47

Директор школи - майстер спорту Таранчук Сергій Олександрович.

Заступник директора по навчально – тренувальній роботі – майстер спорту Сташко Галина Миколаївна. Заступник директора з адміністративно – господарської роботи Сінюгін Валерій Вікторович. Головний бухгалтер Євтєєва Алла Григорівна. Головний інженер Коваль Олег Віталійович.

МДЮСШ №1 культивує чотири види спорту: легку атлетику, художню гімнастику, хокей на траві і настільний теніс. В школі займається 302 учні. 20 досвідчених тренерів – викладачів докладають багато зусиль для розвитку видів спорту, здоров’я дітей та підвищення майстерності спортсменів нашого міста.

Міська дитячо – юнацька спортивна школа №1 була заснована у 1945 році. Пройдено великий спортивний шлях. У нашій школі розпочинали роботу велика плеяда визнаних тренерів-викладачів та спортсменів. На протязі існування школи розпочинали свій розвиток такі види спорту як баскетбол, волейбол, спортивна стрільба, акробатика (започаткована саме у МДЮСШ №1), спортивна гімнастика, легка атлетика та ін.

Спортивні досягнення. Учбова група «Піранії» з хокею з шайбою серед юнаків 2001-2002 р.н. посіла 4 м. у чемпіонаті України сезону 2013-2014 рр.





На відділенні легкої атлетики працює 5 тренерів-викладачів, які тренують 112спортсменів. З них: КМС- 3 чол., І розряд - 6 чол., ІІ-ІІІ та юнацькі розряди виконали 42 чол.





На відділенні художньої гімнастики працює 8 тренерів-викладачів, на якому займається 109 спортсменок. З них: МС- 1 чол., КМС- 4 чол., І розряд - 14 чол., ІІ-ІІІ та юнацькі розряди – 60 чол. Спортсменки прийняли участь у першостях міста та показових виступах.





На відділенні хокею з шайбою працює 2 тренери-викладачі, в 4 групах тренуються 75 спортсменів. З них виконали нормативні розряди – 30 чол.





На відділенні хокею на траві працює 4 тренери-викладачі, в 7 групах тренуються 72 спортсменів.

Школа пишається своїми вихованцями. Чемпіон України з легкої атлетики серед молоді: Майструк Павло, Паутова К., Коменчук О., Макогонюк А. Найкращі вихованки відділення гімнастики художньої: кандидат в майстри спорту України Мосейчук В., Копняк Д., Гвоздєва А., Данилюк Д. Кращі учні відділення хокею з шайбою є Мазур Д, Швець С., Сушак Н., Сивульський А., Грицюк Б., Кутняк М. Кращі учні відділення хокею на траві : Березін В., Замрій О., Підлубний Д., Селівестров В., Ящук В., Бондар І., Денисюк І., Буряк М., Київський Р., Першин М., Климчук Д., Загоруй О.

Безумовною перевагою школи є наявність сучасного спортивного стадіону. Спортивна база включає в себе легкоатлетичні доріжки та сектори , 11 облаштованих роздягалень з душовими, приміщення для роботи суддів та секретаріату, медичний кабінет, глядацькі трибуни на 2076 місць, тренажерний зал, складські приміщення. Спортивна база знаходиться у робочому стані і відповідає сучасним вимогам, на якій проводяться більшість загальноміських заходів, змагання з легкої атлетики та хокею на траві міського, обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Весь колектив школи працює на одну мету – залучення дітей до занять фізичною культурою та спортом, розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, створює необхідні умови для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, набуття навичок здорового способу життя та підготовки спортивного резерву для збірних команд України.