Вінничан запрошують на творчий вечір «Україна - Грузія»



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Урочистий захід ініційовано творчою організацією «Gaistruk Arts Studio»

22 грудня 2019 року о 19:00 у Молодіжному центрі «Квадрат» відбудеться творчий вечір «Україна – Грузія. На високій горі» учасників спільного україно-грузинського проекту «Перехрестя: Україна – Грузія».

Мистецький проект «Перехрестя» «Gaistruk Arts Studio» започатковано ще у 2010 році. Під загальною назвою «Перехрестя» об’єднано низку тематичних проектів. Вони покликані розкрити тему спільних рис та схожих явищ в історії та культурі України та інших народів. Мета проекту «Перехрестя» – культурний діалог між Україною та народами світу, презентація України, як сучасної країни, що має глибокі духовні та культурні традиції, інтеграція української культури в європейський і світовий культурний простір. Проект містить музичну, літературну, візуальну складові. Над ними працюють художники, історики, літератори, мистецтвознавці та музиканти.

На відміну від вже реалізованих проектів циклу «Перехрестя» україно-грузинський має в собі ще одну складову, яку можна визначити як соціальну відповідальність. Проект орієнтований на талановиту молодь з особливими потребами. Інклюзія у творчий проект дозволяє їм повніше реалізувати себе, забезпечує рівні можливості та досягнення повноти життя.

Так в рамках проекту був створений відеоролик на пісню Н.Гайструк «Мій друг» за участю Луки Маргвелашвілі і Шабана Мамедова. В Грузії презентація пісні і кліпу вже відбулася – під час відкриття II Міжнародного фестивалю пісні, танцю і мистецтв для людей з обмеженими фізичними можливостями «Iveria Brilliant-2019», який проходив 3-7 жовтня в Руставі. Українські співавтори проекту «Перехрестя: Україна - Грузія» були запрошені в якості почесних гостей фестивалю.

Творчий вечір «Україна – Грузія. На високій горі» є наступним етапом реалізації проекту «Перехрестя: Україна - Грузія». Від Вінниці у заході беруть участь керівник «Gaistruk Arts Studio» Наталія Гайструк, куратор музичної складової Катерина Пірус, мистецтвознавець, куратор візуальної частини проектів Оксана Несторович, креативний керівник, старший викладач ВДПУ ім. М.М.Коцюбинського Оксана Пойда, провідний методист з питань народної творчості національних меншин та роботи с дітьми і молоддю ВОЦНТ Наталія Юкальчук, музикант-клавішник групи «Sunrise» МПМ «Зоря» Юрій Кондрицький, відеомонтажер Вікторія Скриганюк. Грузинську сторону представлятиме координатор проекту, засновник Міжнародного фестивалю «Iveria Brilliant» Нугзар Чіаберашвілі, делегація вокалістів – дітей та молоді з особливими потребами та представники муніципалітету Руставі. Ведучі вечора – заслужений працівник освіти України Валентина Лосовська та керівник фольклорно-етнографічного колективу «Душі Криниця» ВДПУ ім. М.М.Коцюбинського Катерина Пірус.

В основній програмі заходу – презентація відеоролика «Мій друг» та нових пісень на слова та музику Н.Гайструк. Двомовний твір «Моє місто» – пісня-зізнання в любові до рідного міста. Англійською та українською мовами вона прозвучить у виконанні вінничан Євгена Мельника та Анни Матвєєвої, а після перекладу грузинською її виконають Таміла Сагінадзе та Шабан Мамедов. В Грузії презентація пісні відбудеться в Батумі, в серпні 2020 р., під час ІІІ Міжнародного фестивалю «Iveria Brilliant». Пісня «На високій, високій горі» присвячена дружбі українського й грузинського народів. Для її виконання було зібрано унікальний квінтет у складі Марії Петровської та Ольги Клітинської (бандура), Захара Євтушенка (дудук), Станіслава Сапожнікова (саксофон), Івана Мединського (ударні). Студійні записи обох пісень відбудуться у Вінниці, а по завершенні обробки музичного матеріалу планується спільна зйомка кліпу на пісню «На високій, високій горі» в Карпатах та на Кавказі.

У програмі також виступи спеціального гостя вечора – народної жіночої хорової капели «Соломія», керівник Н. Давидовський, грузинських та вінницьких музикантів. Крім того відбудеться презентація боксерської рукавички з вишивкою ручної роботи з нової колекції «Україна і світ». До цієї події команда «Gaistruk Arts Studio» створила унікальну авторську рукавичку з гербом міста Руставі. Її під час творчого вечора буде вручено офіційним представникам муніципалітету Руставі із вдячністю за підтримку проекту «Перехрестя: Україна - Грузія».