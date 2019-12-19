Вихованці Центру підліткових клубів за місцем проживання писали листи Святому Миколаю
Для вихованців Центру підліткових клубів за місцем проживання влаштували зустріч із Святим Миколаєм
Діти писали листи із своїми побажаннями та віддали їх Святому Миколаю.
Для дітей влаштували справжнє свято, під час якого вони слухали про історію найочікуванішого ними свята, грали в різноманітні ігри, розказували вірші та співали разом із Миколаєм.
Усі вихованці написали листи, намалювали свої мрії, бажання та особисто в руки передали адресату. Також усі отримали подарунки від Святого Миколая.