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    Вінниця отримала дві відзнаки премії «Міста та зміни 2019»

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    Вінниця отримала дві відзнаки премії «Міста та зміни 2019»

    Місто отримало чергову відзнаку

    У Вінниці відбулось відзначення міст-партнерів міжнародного проєкту «ПРОМІС», який організовує Федерація канадських муніципалітетів. Обласний центр отримав дві нагороди премії «Міста та зміни 2019»: »Місто-партнер з кращою якістю надання адміністративних послуг» та «Найкращий користувач системи ProZorro.Sale».

    Програму «Партнерство для розвитку міст» впроваджує Федерація канадських муніципалітетів. Серед його основних завдань – підтримка децентралізації, розвиток малого та середнього бізнесу, забезпечення прозорості у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування.

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    Вінниця отримала дві відзнаки премії «Міста та зміни 2019»
    Вінниця отримала дві відзнаки премії «Міста та зміни 2019»
    Вінниця отримала дві відзнаки премії «Міста та зміни 2019»
    Вінниця отримала дві відзнаки премії «Міста та зміни 2019»

    «Приємно повідомити, що Вінниця отримала чергову відзнаку – це премія «Міста та зміни 2019» від міжнародного проекту ПРОМІС. Відзначення міст-партнерів Проекту у сфері ефективного врядування пройшло вперше, і Вінниці присудили одразу дві нагороди - «Місто-партнер з кращою якістю надання адміністративних послуг» та «Найкращий користувач системи ProZorro.Sale». Наше місто посіло лідируючі позиції у восьми з вісімнадцяти номінацій - і це означає, що ми рухаємось у правильному напрямку і впроваджуємо потрібні для громади зміни», - йдеться у повідомленні.

    Джерело: Vinbazar

    Вінниця самоврядування ProZorro місто премія
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