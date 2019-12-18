Вінниця отримала дві відзнаки премії «Міста та зміни 2019»



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Місто отримало чергову відзнаку

У Вінниці відбулось відзначення міст-партнерів міжнародного проєкту «ПРОМІС», який організовує Федерація канадських муніципалітетів. Обласний центр отримав дві нагороди премії «Міста та зміни 2019»: »Місто-партнер з кращою якістю надання адміністративних послуг» та «Найкращий користувач системи ProZorro.Sale».

Програму «Партнерство для розвитку міст» впроваджує Федерація канадських муніципалітетів. Серед його основних завдань – підтримка децентралізації, розвиток малого та середнього бізнесу, забезпечення прозорості у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування.

«Приємно повідомити, що Вінниця отримала чергову відзнаку – це премія «Міста та зміни 2019» від міжнародного проекту ПРОМІС. Відзначення міст-партнерів Проекту у сфері ефективного врядування пройшло вперше, і Вінниці присудили одразу дві нагороди - «Місто-партнер з кращою якістю надання адміністративних послуг» та «Найкращий користувач системи ProZorro.Sale». Наше місто посіло лідируючі позиції у восьми з вісімнадцяти номінацій - і це означає, що ми рухаємось у правильному напрямку і впроваджуємо потрібні для громади зміни», - йдеться у повідомленні.

Джерело: Vinbazar