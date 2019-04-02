За вісім років роботи у клубах VinSmart майже вдвічі зросла кількість гуртків



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1 квітня 2011 року у Вінниці почали працювати осередки комунального закладу «Центр підліткових клубів за місцем проживання».

За ці роки кількість клубів, педагогів, напрямків, а головне – дітей, які відвідають ці заклади, побільшало у десятки разів. В 2018 році на постійній основі центри за місцем проживання відвідували 1249 дітей.

У 2011 році на базі клубів було запроваджено сім напрямків роботи, у 2019-му їх вже 15. Серед них – творча майстерня, гуртки з вивчення англійської, польської, німецької мов, школа стюардес-екскурсоводів, дошколярик, заняття з раннього розвитку дитини та лікувально-фізичної реабілітації, авіамоделювання, театральна студія, соціально-психологічна адаптація, креативний простір «Level 80», футбольний клуб та сучасні танці.