За вісім років роботи у клубах VinSmart майже вдвічі зросла кількість гуртків
-
Розсилка
1 квітня 2011 року у Вінниці почали працювати осередки комунального закладу «Центр підліткових клубів за місцем проживання».
За ці роки кількість клубів, педагогів, напрямків, а головне – дітей, які відвідають ці заклади, побільшало у десятки разів. В 2018 році на постійній основі центри за місцем проживання відвідували 1249 дітей.
У 2011 році на базі клубів було запроваджено сім напрямків роботи, у 2019-му їх вже 15. Серед них – творча майстерня, гуртки з вивчення англійської, польської, німецької мов, школа стюардес-екскурсоводів, дошколярик, заняття з раннього розвитку дитини та лікувально-фізичної реабілітації, авіамоделювання, театральна студія, соціально-психологічна адаптація, креативний простір «Level 80», футбольний клуб та сучасні танці.
Сьогодні центри підліткових клубів об’єднались під назвою VinSmart. Їх працівники щодня навчають своїх вихованців, розвивають їхні таланти та здібності. Окрім гурткової роботи діти та педагоги беруть активну участь в організації та проведенні загальноміських заходів, таких як «Шалені перегони», «Забіг у повзунках», «ОгоРодина», «Фестиваль піщаних скульптур», екскурсійна програма в трамвайчику «Везунчик» для першокласників усіх загальноосвітніх шкіл міста та багато інших.
Читайте також
Детально дізнатися про роботу Центрів, розклад занять та як записати дитину у гуртки, можна на сайті http://www.vinsmart.vn.ua/ , у групі соціальної мережі у Фейсбук або завітавши до центрального офісу за адресою вул.Соборна, 91, тел.: 50-82-13.