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    У минулому році звання «Мати-героїня» присвоєно майже 2 тисячі жінок

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    У минулому році звання «Мати-героїня» присвоєно майже 2 тисячі жінок

    У 2019 році, за даними Мінсоцполітики, указів президента про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» ще не було

    У минулому році звання «Мати-героїня» присвоєно близько 2 тисячам матерям. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України, передає УНН.

    Зазначається, що протягом 2018 року почесне звання «Мати-героїня» було присвоєно 1934 багатодітним матерям.

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    У 2019 році, за даними Мінсоцполітики, указів президента про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» ще не було.

    Станом на сьогодні Міністерство опрацьовує питання стосовно присвоєння аналогічного почесного звання чоловікам і виплати винагороди за самостійне виховання ними дітей.

    Зазначимо, у Верховній Раді запропонували затвердити почесне звання «Батько-герой» ще у 2014 році.

    Нагадаємо, відповідно до річного звіту, за 2018 рік кількість дітей, батьків яких позбавлено батьківських прав, становить 4622.

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