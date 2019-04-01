У минулому році звання «Мати-героїня» присвоєно майже 2 тисячі жінок



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У 2019 році, за даними Мінсоцполітики, указів президента про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» ще не було

У минулому році звання «Мати-героїня» присвоєно близько 2 тисячам матерям. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України, передає УНН.

Зазначається, що протягом 2018 року почесне звання «Мати-героїня» було присвоєно 1934 багатодітним матерям.

У 2019 році, за даними Мінсоцполітики, указів президента про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» ще не було.

Станом на сьогодні Міністерство опрацьовує питання стосовно присвоєння аналогічного почесного звання чоловікам і виплати винагороди за самостійне виховання ними дітей.

Зазначимо, у Верховній Раді запропонували затвердити почесне звання «Батько-герой» ще у 2014 році.

Нагадаємо, відповідно до річного звіту, за 2018 рік кількість дітей, батьків яких позбавлено батьківських прав, становить 4622.