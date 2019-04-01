На майданчику у Києві дитина застрягла у спортивному снаряді (фото)
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За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники звільнили дитину
Фото: ДСНС
Дівчинку звільнили рятувальники
У неділю, 31 березня, на одному зі спортивних майданчиків у Києві стався інцидент.
О 14:33 до оперативно-координаційного центру столичного Головного управління ДСНС надійшло повідомлення про те, що біля 5-поверхового житлового будинку на вул. Щербаківського, 49, на спортивному майданчику у спортивному снаряді застрягла дитина. Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС у Києві.
На місце події було направлено чергове відділення 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
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