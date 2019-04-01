На майданчику у Києві дитина застрягла у спортивному снаряді (фото)



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За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники звільнили дитину Фото: ДСНС

Дівчинку звільнили рятувальники

У неділю, 31 березня, на одному зі спортивних майданчиків у Києві стався інцидент.

О 14:33 до оперативно-координаційного центру столичного Головного управління ДСНС надійшло повідомлення про те, що біля 5-поверхового житлового будинку на вул. Щербаківського, 49, на спортивному майданчику у спортивному снаряді застрягла дитина. Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС у Києві.

На місце події було направлено чергове відділення 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю рятувальників було встановлено, що між дерев’яними рейками спортивного снаряду застрягла нога дівчинки 2012 року народження. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники звільнили дитину, котра залишилась неушкодженою.