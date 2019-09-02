Жителі мікрорайону Академічний просять про додаткові маршрутки



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Про розвиток інфраструктури у місті

Вінничани звернулися до міської ради із проханням дати додатковий громадський транспорт до мікрорайону Академічний. На сьогоднішній день наявний транспорт не дає можливість працездатному населенню зранку виїхати на роботу, а дітям на навчання.

«Збільшити кількість напрямків руху та наявних маршрутів громадського транспорту для виїзду з мікрорайону Академічний. У зв’язку з великою кількістю населення в мікрорайоні є велика потреба в додатковому громадському транспорті а також в маршрутному таксі.

На сьогоднішній день наявний транспорт не забезпечує можливість працездатного населення зранку виїхати на роботу та дітям на навчання з мікрорайону до інших районів міста», – йдеться в петиції Вікторії Шуляк.