Потужний ураган «Доріан» досяг Багамських островів: відео



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Урагану привласнена найвища, п’ята категорія потужності

Ураган «Доріан» досяг Багамських островів, його швидкість становить 285 км/год.

Про це повідомляє BBC з посиланням на Національний центр зі спостереження за ураганами.

Урагану привласнена найвища, п’ята категорія потужності.

Висота хвиль, за прогнозами синоптиків, досягне 7 метрів.

О 11:00 за місцевим часом ураган досяг узбережжя островів Абако, розташованих в північній частині Багамських островів.

На Великій Багамі влада вже завершила евакуацію. На островах Абако сотні місцевих жителів відмовилися від евакуації.

Протягом декількох днів «Доріан» досягне узбережжя Флориди. У зв’язку з цим президент США Дональд Трамп скасував свій візит до Польщі.

Шкала Саффіра-Сімпсона вимірює потенційний збиток від ураганів. П'ятий - катастрофічний - рівень означає, що сила вітру перевищує 250 км/год, може бути завдано значної шкоди будівлям та інфраструктурі, повалено щити, дерева, банери, необхідна масова евакуація населення з прибережних територій.

Нагадаємо, в четвер президент США Дональд Трамп заявив, що не поїде до Варшави, де відбувається церемонія з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

Він сказав, що зосередиться на підготовці до буревію «Доріан». На той момент Національний центр США зі стеження за ураганами визначав «Доріан» як другу категорію.

Вчора прем'єр Співдружності Багамських островів Х'юберт Мінніс оголосив екстрену евакуацію у зв'язку з наближенням урагану «Доріан».