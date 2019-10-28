У Жмеринці урочисто відкрили пам'ятник Остапу Бендеру



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Остап Бендер повернувся до Жмеринки

27 жовтня із самого ранку привокзальна площа Жмеринки наповнилася дивовижними локаціями і десятками глядачів, які завітали на урочисте відкриття пам’ятника Остапу Бендеру.

Літературно-гумористичний, унікально-монументальний круїз назвали «Засідання триває, або Повернення Остапа». Оплесками глядачі вітали найпочеснішого гостя шоу – Великого комбінатора, Командора – Остапа-Сулеймана-Берта-Марія Бендер-бея.

Пам’ятник Остапу Бендеру, відкритий на привокзальній площі Жмеринки у 2001 році, в чомусь повторив долю свого героя. Як відомо, у фіналу роману «12 стільців» Остапа намагається вбити Кіса Вороб’янінов. Але не так вже й просто позбавити життя Великого Комбінатора. Наступний роман «Золоте теля» – повернув читачам улюбленого героя живим, здоровим і готовим до пригод.

Засідання триває! Через 7 років Остап повернувся!

Жмеринський пам’ятник Остапу Бендеру покинув своє місце у 2012-му. Песимісти казали: назавжди. «Засідання триває!» – відповів Остап-Сулейман-Берта-Марія Бендер-бей. І тепер через сім років пам’ятник повернувся на привокзальну площу.

Усе дійство відбувалося довкола головного персонажа, який і об’єднав цього дня усіх. Почесну місію зняти стрічку і представити пам’ятник Остапа Бендера на увесь загал надали Заслуженому артисту України, українському гумористу Олегу Філімонову.

Під гучні оплески та спалахи фотокамер Великому комбінатору видали паспорт із довічною пропискою на привокзальній площі Жмеринки

Почесну грамоту і слова подяки від імені виконавчого комітету міської ради скульптору Миколі Крижаніському адресував секретар міської ради Юрій Світлак.

«Ми повернули пам’ятник до Жмеринки на численні прохання жмеринчан. І надалі наше місто будемо розвивати, робити затишним, комфортним, і привабливим для туристів», – акцентував в.о. міського голови Юрій Світлак.

Цього дня організатори святкового дійства підготували для жмеринчан та гостей міста цікаву розважальну програму.

Кожен бажаючий мав можливість сфотографуватися на згадку про подію у фотозонах із фільму «12 стільців», назвати одну із цитат роману «Золоте теля», в якому згадується Жмеринка, та отримати порцію смачної рибної юшки.

У торгівельних причалах усім бажаючим пропонували викарбувати монету із зображенням жмеринського залізничного вокзалу та профілем Остапа Бендера, придбати на згадку сувенір та іменне посвідчення «Великого Комбінатора».

Хтось смакував юшку, інші замовляли каву із афродизіаками, ще хтось – обирав авторські напої із винних та пивних бочок.

Надалі програма продовжилася розважальними виступами команди КВН «Вінницькі Міліонери», інтелектуальними жартами ведучого телепередач «Джентльмен-шоу», Заслуженого артиста України Олега Філімонова.

Як завжди, яскраві художні номери підготували за мотивами роману «12 стільців» талановиті вихованці Центру позашкільної роботи та інструментальний колектив «Жмеринський диксиленд».

Невимушена атмосфера, багато веселої музики, жартів, смаколиків та конкурсів – усе це надихало на відпочинок, щирі посмішки і навіть душевні танці.

Варто зауважити, 2001 рік, рік відкриття пам’ятника, був ювілейним, – роком 70-річчя виходу в світ роману «Золоте теля». Нинішній, 2019-й, – теж ювілейний.

Причому тричі:

120 років тому, в 1899 році народився Осип Шор – людина, яка стала прообразом Остапа Бендера;

90 років тому, 1929р. – рік народження роману «Золоте теля»;

30 років тому, в 1989 році, романи «12 стільців» і «Золоте теля» були вперше опубліковані українською мовою.

На сьогоднішній день налічується 60 перекладів цих романів на різні мови світу. І взагалі, Осип Шор в житті змінив безліч професій, був у тому числі провідником поїзда. Все, що пов’язане із залізницею, природньо пов’язано із нашим містом. Судіть самі – Жмеринський Остап, якщо пам’ятаєте, стоїть в оточенні стільців. Тих самих, в яких були заховані діаманти.

На виручені від їх продажу кошти, згідно з романом, побудували Будинок культури залізничників. Тож прив’язка у Жмеринки залізна, або залізнична, кому як подобається. І останнє. У 2001 році загалом таких пам’ятників було 3. На сьогоднішній день їх 60. Стаття у Вікіпедії називає Жмеринський пам’ятник «знесеним». На наших очах Жмеринка переписала історію – Жмеринський Остап Бендер єдиний, що став на постамент двічі.

Джерело: zhmerynka.city