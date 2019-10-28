Брати наші менші: як олені б'ються за увагу самок



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З вересня по листопад у оленів починається гон, в цей час самці стають агресивнішими: вони гарчать і б'ються один з одним, щоб спробувати зацікавити якомога більше самок

Свідком однієї з сутичок став фотограф Тобі Мелвілл в Річмонд-парку Лондона. Самці штовхали і били один одного рогами, демонструючи свою силу.

Понад 600 оленів вільно бродять по Річмонд-парку і 300 - по парку Буші в Лондоні.

У період шлюбного сезону у оленів, відвідувачів парків попереджають, щоб не наближалися до тварин ближче ніж на 50 метрів, інакше ті можуть напасти.