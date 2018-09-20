Amazon хоче відкрити майже три тисячі магазинів без касирів
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В магазинах будуть використані ті ж технології, що і в безпілотних автомобілях
Американська компанія Amazon може до 2021 року відкрити до 3 тис. автоматизованих універсамів без касирів та продавців.
Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, компанія вже розглядає відповідний план розвитку.
Відзначається, що в магазинах будуть використані ті ж технології, що і в безпілотних автомобілях.
Для входу в супермаркет покупець повинен встановити безкоштовний додаток і прикласти його до зчитувального пристрою. Після цього покупець може взяти всі необхідні продукти і покинути приміщення: сума покупок автоматично спишеться з рахунку користувача.Перший такий магазин був відкритий в Сіетлі в січні 2018 року. Пізніше там з'явилися ще два, один був відкритий в Чикаго.