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    Технології

    Amazon хоче відкрити майже три тисячі магазинів без касирів

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    Amazon хоче відкрити майже три тисячі магазинів без касирів

    В магазинах будуть використані ті ж технології, що і в безпілотних автомобілях

    Американська компанія Amazon може до 2021 року відкрити до 3 тис. автоматизованих універсамів без касирів та продавців.

    Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, компанія вже розглядає відповідний план розвитку.

    Відзначається, що в магазинах будуть використані ті ж технології, що і в безпілотних автомобілях.

    Для входу в супермаркет покупець повинен встановити безкоштовний додаток і прикласти його до зчитувального пристрою. Після цього покупець може взяти всі необхідні продукти і покинути приміщення: сума покупок автоматично спишеться з рахунку користувача.

    Перший такий магазин був відкритий в Сіетлі в січні 2018 року. Пізніше там з'явилися ще два, один був відкритий в Чикаго.
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