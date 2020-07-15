Apple виграла судовий спір з Єврокомісією на 13 млрд євро



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Справа проти Apple в Європі триває вже не один рік

Компанія Apple виграла податкову суперечку з Євросоюзом

Європейський суд загальної юрисдикції анулював рішення Європейської комісії, яка в 2016 році зобов’язала американську корпорацію Apple доплатити Ірландії 13 млрд євро ($14,8 млрд) податків.

Про це пише Wall Street Journal.

«Компанія Apple виграла перший акт податкової суперечки з Євросоюзом за 13 млрд євро: американський виробник iPhone домігся в суді скасування рішення ЄС про гігантську доплату в бюджет Ірландії», - повідомили в ЗМІ.

У публікації вказано, що справа проти Apple триває вже не один рік, і сьогоднішнє рішення обов'язково буде оскаржене і дійде до вищої судової інстанції ЄС. Цє займе ще кілька років.

«Почалося все чотири роки тому, коли ЄС вирішив, що Ірландія незаконно подарувала Apple 13 млрд євро у вигляді податкових пільг, і постановив забрати субсидію назад. За відпущені чотири місяці цього не сталося, і ЄС пішов до суду. Через два роки американська компанія перевела суму з відсотками - 14,3 млрд євро - на спецрахунок. Гроші зберігаються там в очікуванні результату тяжби. Судді вирішили, що ЄС не зміг довести особливе ставлення Ірландії до Apple», - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що американські компанії і Білий дім називають податкові справи політичними.

«Взяли якусь цифру з голови. Це неправильно. Мене найбільше обурює те, що рішення було політично мотивованим, я в цьому абсолютно впевнений. Ніяких фактичних або законних підстав не було», - цитує ЗМІ слова глави Apple Тіма Кука.

Єврокомісія може оскаржити це рішення в Європейському суді, вищій інстанції Суду ЄС.