Apple випустить рекордний iPhone

У 2022 році Apple випустить iPhone з двома терабайтами вбудованої пам'яті

У 2022 році Apple може випустити смартфон з рекордним обсягом пам'яті. Про це повідомляє видання MacRumors з посиланням на звіт DigiTimes.

Джерела повідомляють, що в iPhone 14 американська компанія вперше може застосувати накопичувачі нового покоління QLC.

У зв'язку з цим Apple можливо випустить смартфон з двома терабайтами вбудованої пам'яті, що стане рекордом для сегмента телефонів.

У звіті також говориться, що в 2022 році Apple має намір провести серйозний редизайн лінійки смартфонів. Зокрема, прибрати екранний виріз. Модель з накопичувачем в два терабайта буде орієнтована на професійних фотографів і операторів, і вона виявиться найдорожчою в серії.

На думку журналістів, подібний апгрейд не є обов'язковим, так як для потреб більшості користувачів достатньо і одного терабайта пам'яті.

Автори зазначили, що збільшення ємності накопичувача iPhone пов'язано з поліпшенням камери смартфона. В актуальному поколінні пристроїв підтримується зйомка відео в форматі ProRes та вирішенні 4K з частотою 60 кадрів в секунду.

Смартфони нового покоління Apple мають мінімум 128 гігабайт вбудованої пам'яті. Pro-версії iPhone 13 отримали можливість розширення до одного терабайта.