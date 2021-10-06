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    Apple випустить рекордний iPhone

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    В 2022 році Apple має намір провести серйозний редизайн лінійки смартфонів - Apple випустить рекордний iPhone
    В 2022 році Apple має намір провести серйозний редизайн лінійки смартфонів
    Фото: Stanislav Kogiku / AFLO / globallookpress.com

    У 2022 році Apple випустить iPhone з двома терабайтами вбудованої пам'яті

    У 2022 році Apple може випустити смартфон з рекордним обсягом пам'яті. Про це повідомляє видання MacRumors з посиланням на звіт DigiTimes.

    Джерела повідомляють, що в iPhone 14 американська компанія вперше може застосувати накопичувачі нового покоління QLC.

    У зв'язку з цим Apple можливо випустить смартфон з двома терабайтами вбудованої пам'яті, що стане рекордом для сегмента телефонів.

    У звіті також говориться, що в 2022 році Apple має намір провести серйозний редизайн лінійки смартфонів. Зокрема, прибрати екранний виріз. Модель з накопичувачем в два терабайта буде орієнтована на професійних фотографів і операторів, і вона виявиться найдорожчою в серії.

    На думку журналістів, подібний апгрейд не є обов'язковим, так як для потреб більшості користувачів достатньо і одного терабайта пам'яті.

    Автори зазначили, що збільшення ємності накопичувача iPhone пов'язано з поліпшенням камери смартфона. В актуальному поколінні пристроїв підтримується зйомка відео в форматі ProRes та вирішенні 4K з частотою 60 кадрів в секунду.

    Смартфони нового покоління Apple мають мінімум 128 гігабайт вбудованої пам'яті. Pro-версії iPhone 13 отримали можливість розширення до одного терабайта.

    Теги: модель Apple смартфон
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    Apple випустить рекордний iPhone