Автоматизація до 2022 року ліквідує 75 млн робочих місць графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нові технології створять 133 млн нових робочих місць

Відповідно до нової доповіді Всесвітнього економічного форуму внаслідок розвитку нових технологій і їх застосування до 2022 року зникнуть 75 млн робочих місць.

Якщо на сьогодні машини виконують лише 29% робочих завдань, то в 2022 році цей показник складатиме 42%, а в 2025 році вже 50%.

Найбільше від цього постраждають бухгалтера, секретарі, аудитори. Але при цьому розвиток технологій дозволить створити і 133 млн робочих місць в сфері мобільного інтернету, штучного розуму, аналітики великих масивів даних і хмаркових технологій.

Також значну кількість нових робочих місць генеруватиме необхідність обслуговувати нові технології.

Загалом же протягом п’яти наступних років до 54% всієї робочої сили повинно буде пройти процес перекваліфікації для пристосування до нових умов.