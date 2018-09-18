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    Технології

    Автоматизація до 2022 року ліквідує 75 млн робочих місць

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    Автоматизація до 2022 року ліквідує 75 млн робочих місць

    Нові технології створять 133 млн нових робочих місць

    Відповідно до нової доповіді Всесвітнього економічного форуму внаслідок розвитку нових технологій і їх застосування до 2022 року зникнуть 75 млн робочих місць.

    Якщо на сьогодні машини виконують лише 29% робочих завдань, то в 2022 році цей показник складатиме 42%, а в 2025 році вже 50%.

    Найбільше від цього постраждають бухгалтера, секретарі, аудитори. Але при цьому розвиток технологій дозволить створити і 133 млн робочих місць в сфері мобільного інтернету, штучного розуму, аналітики великих масивів даних і хмаркових технологій.

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    Також значну кількість нових робочих місць генеруватиме необхідність обслуговувати нові технології.

    Загалом же протягом п’яти наступних років до 54% всієї робочої сили повинно буде пройти процес перекваліфікації для пристосування до нових умов.

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