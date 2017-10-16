Boeing показала на відео прототип свого вантажного дрона

Силовий агрегат апарату приводиться в дію від електричної батареї

Американська корпорація Boeing представила прототип безпілотного повітряного транспортного засобу з вертикальним зльотом і посадкою (CAV). За словами розробника, перший прототип буде використовуватися для відпрацювання фірмовою технологією автономного управління. Силовий агрегат апарату, спроектованого і побудованого менш ніж за три місяці,



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Силовий агрегат апарату приводиться в дію від електричної батареї

Американська корпорація Boeing представила прототип безпілотного повітряного транспортного засобу з вертикальним зльотом і посадкою (CAV). За словами розробника, перший прототип буде використовуватися для відпрацювання фірмовою технологією автономного управління.

Силовий агрегат апарату, спроектованого і побудованого менш ніж за три місяці, приводиться в дію від електричної батареї і може перевозити вантаж вагою до 500 фунтів (близько 228 кг), інформує EnKorr.

«Наш новий прототип CAV ... надає нові можливості для автономної доставки вантажів, логістики та інших транспортних додатків», - сказав Стів Нордлунд, віце-президент Boeing HorizonX, підрозділу, яке розробило CAV.

Новий прототип компанії Boeing відображає зростаючу конкуренцію в області розробки гібридних і повністю електричних літальних апаратів. Це дозволить знизити тиск на екологію і поступово відмовитися від використання викопних видів палива в авіації.