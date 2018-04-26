Bosch заявив про «прорив» у дизельній технології. Компанія не відмовиться від пального на користь електрокарів

Автовиробник обіцяє, що «новий дизель» буде значно менш шкідливим для довкілля

Найбільший у світі постачальник автомобільних комплектувальних деталей, німецька компанія Bosch заявила, що не збирається відмовлятися від дизельних технологій попри гучні скандали та претензії з боку захисників довкілля. У середу, 25 квітня, керівник підприємства Волькмар Деннер заявив, що Bosch досяг «прориву» щодо проблеми з викидом



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Автовиробник обіцяє, що «новий дизель» буде значно менш шкідливим для довкілля

Найбільший у світі постачальник автомобільних комплектувальних деталей, німецька компанія Bosch заявила, що не збирається відмовлятися від дизельних технологій попри гучні скандали та претензії з боку захисників довкілля. У середу, 25 квітня, керівник підприємства Волькмар Деннер заявив, що Bosch досяг «прориву» щодо проблеми з викидом оксидів азоту.

«Після нашого прориву, ми певні, ніхто в майбутньому не буде сліпо забороняти в'їзд автомобілів на дизельних двигунах до міст», - цитує його агенція dpa. Компанія обіцяє, що її нова розробка значно скоротить викиди нижче поточних, а викиди оксидів азоту становитимуть 13 міліграмів на кілометр - майже удесятеро менший обсяг, ніж гранично допустимі показники, які набудуть чинності з 2020 року (120 міліграмів). Нині гранично допустимий обсяг викидів оксиду азоту становить 168 міліграмів на кілометр. У Bosch запевняють, що «новий дизель» не буде дорожчим за теперішній, а також мінімально вплине на споживання палива та його ефективність.

Утім, німецький автомобільний експерт Уве Ваґнер в коментарі агенції AFP зазначив, що про справжній прорив не йдеться. За його словами, усі необхідні для нової системи компоненти уже є в дизельних автомобілях, їх просто треба дещо перемістити, а також оптимізувати процеси. Зокрема, каталітичний конвертор має бути зсунутий ближче до двигуна, щоб вихлопні гази були гарячішими - тоді викиди оксидів азоту скоротяться.

Дизельні автомобілі та двигуни останні кілька років - у центрі скандалу, пов'язаного із підтасовкою тестів викидів у компанії Volkswagen. Низка німецьких міст уже анонсувала заборону на в'їзд до центру автомобілів з дизельними двигунами. У Європі тривають дебати щодо можливої повної заборони дизеля.

Джерело: DW