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    Технології

    Британські фермери шукають партнерів для своїх корів через програму-аналог Tinder’а

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    Автори проекту вважають свій додаток дуже корисним - Британські фермери шукають партнерів для своїх корів через програму-аналог Tinder’а
    Автори проекту вважають свій додаток дуже корисним
    Фото: Reuters

    Застосунок називаться Tudder

    У Великій Британії створили додаток Tudder, за допомогою якого фермери можуть підібрати привабливого та здорового партнера для своїх корів.

    Аналог популярного додатка для знайомств Tinder створив британський сільськогосподарський стартап Hectare Agritech. Наразі в Tudder є профілі тварин із 42 тисяч ферм по всій Британії. Профіль «користувача» містить інформацію про його місцеперебування, здоров’я, вік, режим харчування, санітарний стан і власника.

    Автори проекту вважають свій додаток дуже корисним, оскільки він суттєво спрощує життя фермерам та позбавляє від необхідності відвідування сільгоспринків. Почасти на пошук бика-запліднювача може піти декілька тижнів.

    Найближчим часом стартап планує створити аналогічний додаток для овець.

    Джерело: Громадське

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