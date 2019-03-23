Чоловіки й жінки відчувають біль по-різному – дослідження



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Вчені виявили розбіжності в больових сигналах, які надходять у спинний мозок чоловіків і жінок

Понад 50 мільйонів людей в усьому світі страждають від хронічного больового синдрому. Це найпоширеніша причина інвалідності у багатьох західних країнах. При цьому жінки набагато частіше за чоловіків страждають від таких хронічних недугів, як артрит, фіброміалгія та мігрень, пише BBC.

Сьогодні більшість знеболювальних на антизапальних засобів, якими користуються лікарі, є похідними від опіуму чи саліцилової кислоти. Вони допомагають під час больових приступів, проте слабко діють на хронічні болі, що тривають впродовж тижнів, місяців і навіть років.

Проте тепер є дані, що свідчать: чоловіки та жінки мають різні біологічні механізми больового синдрому - а це означає, що вони по-різному реагують на різні лікарські засоби. Тобто існує можливість створення анестетиків, які будуть прицільно працювати з урахуванням статі пацієнта.

Донедавна лабораторні дослідження з пошуку нових знеболювальних засобів проводилися в основному на щурах і мишах чоловічої статі. Внаслідок цього результати досліджень виявлялися викривленими, а на ринок виходили препарати, які слабко діють на жінок.

Вчені з Техаського університету в Даласі у своїй статті в журналі Brain заявили про розбіжності в больових сигналах, які надходять у спинний мозок чоловіків і жінок під час хронічного болю.

Виявилося, що у чоловіків з синдромом нейропатичного болю найактивнішими клітинами є магрофаги, які є частиною імунної системи. У жінок найактивніші нейропептиди, тобто білковоподібні речовини, що виділяються нейронами.