Facebook може почати платити користувачам за перегляд реклами



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Facebook думає над тим, щоби платити користувачам за перегляд реклами, здійснення покупок через соцмережу та взаємодію з контентом

Розраховуватися із користувачам соцмережа планує власною криптовалютою

Керівництво соцмережі Facebook вивчає можливість платити користувачам за перегляд реклами або іншу активність.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

За словами співбесідників видання, Facebook думає над тим, щоби платити користувачам за перегляд реклами, здійснення покупок через соцмережу та взаємодію з контентом.

Розраховуватися соцмережа планує власною криптовалютою, яка буде прив’язана до курсу американського долара. Ці виплати будуть аналогічні до накопичення бонусів лояльності на електронних торговельних майданчиках.

Про створення Facebook власної криптовалюти раніше повідомляло агентство Bloomberg. Її назва - Project Libra. Соцмережа хоче розробити особливий вид криптовалюти, вартість якої буде прив’язана до курсу долара США.

The Wall Street Journal підтверджує цю інформацію і зазначає, що Facebook інвестує в криптовалюту 1 мільярд доларів. Також соцмережа веде перемовини з платіжними системами Visa і Mastercard.

Крім того, Facebook домовляється з електронними торговельними майданчиками, аби ті приймали криптовалюту Project Libra як платіжний засіб.

У Facebook офіційно відмовились коментувати інформацію щодо створення власної криптовалюти і плати користувачам за перегляд реклами. Там нагадали про свою попередню заяву, в якій йшлося, що «Facebook, як і багато інших компаній, вивчає різні способи використання можливостей технології блокчейн».

Раніше цього тижня глава Facebook Марк Цукерберг анонсував редизайн сайту і додатку, а також запуск месенджера для робочого столу на персональному комп’ютері.

Джерело: Громадське