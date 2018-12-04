Фінляндія запустила перший у світі безпілотний пором
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Під час рейсу Falco пасажири та екіпаж стали учасниками першої у світі подорожі на безпілотному поромі
Компанія Rolls-Royce і поромна компанія Finferries спільно розробляють безпілотні технології для мореплавства у Фінляндії.
Про це повідомляє Yle.
«Технологічна компанія Rolls-Royce і поромна компанія Finferries спільно розробляють безпілотні технології для мореплавства (у Фінляндії - ред.)», - йдеться у повідомленні.
Під час рейсу Falco пасажири та екіпаж стали учасниками першої у світі подорожі на безпілотному поромі.
Повідомляється, що пором Falco, який перевозить близько 50 автомобілів, наразі працює як запасне судно. На ньому встановлена безпілотна технологія, розроблена в центрі з досліджень та розробки продукції Rolls-Royce в Турку.
За допомогою новітніх технологій пором рухається автономно або за допомогою системи дистанційного керування. Автономну технологію тестували на Falco, і тестування ще триває.
У Finnferries вірять, що нові технології допомагають зменшити вплив людського чинника.
«Ми віримо, що покращуємо безпеку, енергоефективність і надійність наших суден», - говорить виконавчий директор компанії Матс Русін.