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    Технології

    Фінляндія запустила перший у світі безпілотний пором

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    Пором Falco, який перевозить близько 50&nbsp;автомобілів, наразі працює&nbsp;як запасне судно - Фінляндія запустила перший у світі безпілотний пором
    Пором Falco, який перевозить близько 50 автомобілів, наразі працює як запасне судно

    Під час рейсу Falco пасажири та екіпаж стали учасниками першої у світі подорожі на безпілотному поромі

    Компанія Rolls-Royce і поромна компанія Finferries спільно розробляють безпілотні технології для мореплавства у Фінляндії.

    Про це повідомляє Yle.

    «Технологічна компанія Rolls-Royce і поромна компанія Finferries спільно розробляють безпілотні технології для мореплавства (у Фінляндії - ред.)», - йдеться у повідомленні.

    Під час рейсу Falco пасажири та екіпаж стали учасниками першої у світі подорожі на безпілотному поромі.

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    Фінляндія запустила перший у світі безпілотний пором
    Фінляндія запустила перший у світі безпілотний пором
    Фінляндія запустила перший у світі безпілотний пором
    Фінляндія запустила перший у світі безпілотний пором

    Повідомляється, що пором Falco, який перевозить близько 50 автомобілів, наразі працює як запасне судно. На ньому встановлена безпілотна технологія, розроблена в центрі з досліджень та розробки продукції Rolls-Royce в Турку.

    За допомогою новітніх технологій пором рухається автономно або за допомогою системи дистанційного керування. Автономну технологію тестували на Falco, і тестування ще триває.

    У Finnferries вірять, що нові технології допомагають зменшити вплив людського чинника.

    «Ми віримо, що покращуємо безпеку, енергоефективність і надійність наших суден», - говорить виконавчий директор компанії Матс Русін.

     

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