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    Google представила наймасштабніше оновлення системи Android

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    Google представила наймасштабніше оновлення системи Android - Google представила наймасштабніше оновлення системи Android
    Google представила наймасштабніше оновлення системи Android
    Фото:﻿Google

    Головним нововведенням Android 12 є перехід на новий дизайнерський стиль Material You

    Компанія Google представила нову версію мобільної операційної системи Android 12, яка матиме найбільше оновлення дизайну в її історії. Про це повідомляється в блозі Google.

    Головним нововведенням Android 12 є перехід на новий дизайнерський стиль Material You.

    “Ми переосмислили все – від кольорів до форм, світла та рухів. Як наслідок, Android 12 буде більш виразним, динамічним та індивідуальним, ніж коли-небудь”, – заявили в Google.

    Розробники заявили, що операційна система тепер буде підлаштовуватися під шпалери, обрані користувачем, і тому виглядатися по-різному на різних пристроях. Редизайн також зачепив всі іконки, кнопки, повідомлення, класичні віджети та додатки Google, такі як калькулятор та годинник.

    Google також заявила, що Android 12 буде більш плавною завдяки новій радикально переробленій анімації. Всі дії у цій операційній системі, як обіцяють розробники, відбуватимуться набагато швидше, ніж раніше, завдяки оптимізації роботи процесора.

    В налаштуваннях з’явився новий центр конфіденційності, де показано, який додаток і коли запрошував різні дозволи.

    Першими нову ОС Android 12 отримають смартфони Pixel від Google, а також окремі моделі Asus, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Techno, TCL, Vivo, Xiaomi і ZTE.

    Теги: Google стиль Android
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    Google представила наймасштабніше оновлення системи Android