Google збирається закрити сервіс Play Music

На зміну Play Music прийде новий додаток YouTube Remix

Компанія Google збирається до кінця року закрити популярний музичний сервіс Play Music. Йому на зміну прийде зовсім новий додаток - YouTube Remix, повідомляє Droid Life з посиланням на власні джерела. Вперше про новий музичний сервіс YouTube Remix заговорили наприкінці минулого року. Тоді повідомлялося, що він дозволить YouTube



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На зміну Play Music прийде новий додаток YouTube Remix

Компанія Google збирається до кінця року закрити популярний музичний сервіс Play Music.

Йому на зміну прийде зовсім новий додаток - YouTube Remix, повідомляє Droid Life з посиланням на власні джерела.

Вперше про новий музичний сервіс YouTube Remix заговорили наприкінці минулого року. Тоді повідомлялося, що він дозволить YouTube більш ефективно конкурувати зі Spotify і Apple Music. Незабаром з'явилося повідомлення, що Google і YouTube вдалося домовитися з найбільшими музичними лейблами щодо ліцензування контенту.

Remix, судячи з усього, буде діяти за моделлю, схожою зі Spotify, пропонуючи користувачам слухати треки за запитом. Деякі функції, включаючи перегляд музичних кліпів, будуть запозичені у YouTube.

У березні керівник музичного сервісу YouTube Ліор Коен підтвердив, що новий сервіс «візьме найкраще з Google Play Music і YouTube». У практичному плані це, швидше за все, буде означати примусове перенесення плейлистів і музичних збірок з Google Play Music на нову платформу.

«Ми вже анонсували об'єднання продуктових команд YouTube Music і Google Play раніше - музика дуже важлива для Google, тому ми хочемо, щоб у нас було одне рішення, що відповідає потребам і користувачів, і артистів. На сьогодні для користувачів нічого не змінюється, перед введенням будь-яких змін ми повідомимо про це», - підкреслив представник Youtube в коментарі Droid Life.

Поки компанія не називає конкретних термінів переходу на нову платформу. Судячи з останньої заяви адміністрації YouTube, перед цим будуть розіслані відповідні повідомлення

