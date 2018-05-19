Google звинуватили у незаконному стеженні за користувачами

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Звіт про практику Google по збиранню інформації оприлюднила компанія Oracle

В Австралії щодо компанії Google ведеться розслідування. Воно було розпочато після появи звинувачень у тому, що інтернет-гігант збирає дані користувачів з мільйонів смартфонів Android без явної згоди. Про це пише видання TechRadar.

Звинувачення були оприлюднені компанією Oracle, яка стверджує, що материнська компанія Google, Alphabet, незаконно отримувала детальну інформацію про історію пошуку та місця розташування користувачів австралійських власників Android.

Відповідно до звіту, який було представлено Австралійському комітету з конкуренції (ACCC), дані, що збирались Google щомісяця, складають близько одного гігабайта з пристрою.

Звіт Oracle говорить, що передача інформації здійснювалась з використанням частини щомісячного передплаченого користувачем трафіку, таким чином австралійці оплачували надсилання своїх даних до Google.

Видання зазначає, що враховуючи більш ніж 10 мільйонів користувачів Android у Австралії, звіт Oracle ставить питання щодо проблем приватності – одразу після скандалу Facebook-Cambridge Analytica.

«Деякі мобільні плани можуть містити лише кілька гігабайт даних, тому, якщо Google збирає гігабайт даних, це дуже реальна ціна для споживачів», - сказав Девід Вайл, голова Австралійської фундації конфіденційності.

Прес-секретар ACCC сказав, що представник відомства «зустрічався з Oracle і розглядає інформацію, яку надала компанія про послуги Google».

Зазначимо, у березні Google програла Oracle судовий спір щодо використання технології Java.