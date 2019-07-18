Ілон Маск хоче розпочати випробування на людях, щоб з’єднати «мозок із комп’ютером»



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Нейротехнологічна система вже тестувалася на мавпах і мозок тварини зміг «контролювати» комп’ютер

Стартап Ілона Маска NeuraLink подав заявку до Управління продовольства і медикаментів США, аби розпочати тестування на людях системи, яка з’єднує «мозок із комп’ютером».

Про це повідомляє BBC.

Для початку тестування на людях стартап повинен отримати на це дозвіл від Управління продовольства і медикаментів США.

За словами Маска, ця нейротехнологічна система вже тестувалася на мавпах і мозок тварини зміг «контролювати» комп’ютер.

Водночас він зауважив, що людям не слід очікувати негайного результату від тестування системи, адже процес із її випробовування на людях займе багато часу.

У компанії також ще не повідомили, як саме їх система буде «перекладати» активність людського мозку комп’ютеру.

Зазначається, що сьогодні над системою працюють близько ста дослідників, проте Маск планує набрати ще людей у штат.