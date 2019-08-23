Китай розвиває гіперзвукові балістичні ракети



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Перші тести ракети DF-17 відбулися в листопаді 2017 року

Ракета DF-17 зможе подолати будь-яку протиракетну оборону США

Китайська корпорація аерокосмічної науки і промисловості продовжує розробки ракети DF-17, яка зможе працювати на швидкості більше п’яти швидкостей звуку (гіперзвук) і мати на озброєнні бойову частину, яка здатна маневрувати під час польоту. Про це пише видання The South China Morning Post.

Загалом два інститути, які підпорядковуються Китайській корпорації аерокосмічної науки і промисловості, займаються розвитком відповідної системи озброєння. Американська розвідка вважає, що ракетна система DF-17 досягне етапу початкової бойової готовності вже в 2020 році.

Дана ракета матиме середній радіус дії і таким чином може загрожувати американським базам в східній Азії. Жодна поточна система ППО/ПРО на озброєнні США, не зможе збити ракету DF-17. Цей ефект досягається завдяки нижчій траєкторії польоту на кінцевому етапі для уникнення попадання на радари наведення перехоплювачів.

Перші тести ракети DF-17 відбулися в листопаді 2017 року. Відстань в 1400 км ракета і її гіперзвукова бойова частина подолала за 11 хвилин.

Також нагадаємо, що Китай добудовує унікальне десантне судно Type 075. Судна типу LHD дозволять КНР, окрім застосування авіації, також проводити десантні операції. Всього кораблі класу Type 075 зможуть нести до 30 гелікоптерів.