Китай добудовує унікальне десантне судно Type 075



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Кораблі класу Type 075 зможуть нести до 30 гелікоптерів

Нові китайські десантні кораблі поступаються тоннажністю лише американським аналогам

Фотографії, які були зроблені любителями на судноверфі в Шанхаї, показують завершення процесу створення першого десантного судна Type 075, яке зможе виступати вертольотоносцем. Про це пише гонконгське видання The South China Morning Post.

Вважається, що судно тоннажністю 40 тисяч тон, матиме два елементи надбудови на палубі. Спуск судна на воду може відбутися протягом декількох наступних місяців.

Судна типу LHD дозволять КНР, окрім застосування авіації, також проводити десантні операції. Всього кораблі класу Type 075 зможуть нести до 30 гелікоптерів.

На сьогодні КНР планує закупити не менше 3 суден такого класу. До цього в КНР створювали десантні кораблі класу Type 071 (25 тисяч тон) – всього було збудовано п’ять таких кораблів. Китайські десантні судна типу Type 075 поступаються тоннажністю лише американським кораблям класу Wasp (41 тисяча тон) та America (45 тисяч тон). В перспективі такі кораблі зможуть приймати і винищувачі вертикального злету і посадки, перетворившись таким на легкі авіаносці.

До слова, на початку серпня найбільший український десантний корабель став на ремонт. Під час ремонтних робіт буде проведено перевірку, ремонт або повну заміну всіх вузлів і механізмів, оглянуто і, в разі необхідності, відремонтовано трубопроводи та електромережі корабля, його корпус і відсіки.