Китайці створили рекордно тонке скло

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В ході випробування скло залишилося ціле після удару сталевої кульки

Китайські дослідники створили унікальне скло товщиною 0,12 міліметра - тонше двох аркушів паперу для друку.

Найтонше в світі скло, доступне для масового виробництва флоат-методом, представляє собою результат дослідження наукових співробітників Бенбуського проектного інституту скляної промисловості китайської корпорації China National Building Material Group.

В ході випробування скло залишилося ціле після удару сталевої кульки вагою 55 грам, що падає з метрової висоти. Це вплив еквівалентний силі автомобіля, який мчить зі швидкістю 150 км / год, пояснив старший науковий співробітник інституту Цао Синь.

Супер-тонке скло являє собою ключовий матеріал в індустрії електронної промисловості для виготовлення дисплеїв для мобільних телефонів, комп'ютерів і телевізорів. Чим тонше скло, тим краще його прозорість і гнучкість, воно також легше по вазі. Але занадто тонке скло, проте, стало б крихким.

Досить непросто було виготовити тонке і при цьому міцне скло. На вирішення цієї проблеми китайські фахівці витратили понад 30 років. Їх прорив спровокував падіння ціни надтонкого скла більш ніж на 66% на міжнародному ринку.

Тепер китайські дослідники мають намір створити ще більш тонке скло, товщина якого складе лише 0,1 мм.