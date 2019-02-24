Китайська компанія вперше в світі показала смартфон із 10-кратним оптичним зумом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В камері є три фотомодулі

Зум не передбачає втрати якості

Компанія Oppo, як і обіцяла, показала в рамках виставки MWC 2019 у Барселоні робочий прототип смартфона, оснащеного революційної камерою з 10-кратним зумом без втрати якості. Перший комерційний смартфон з такою камерою виробник пообіцяв випустити в наступному кварталі, в черговий раз повторивши, що камера - завершений комерційний продукт, готовий до виходу на ринок.

Нагадаємо, нова технологія є подальшим розвитком ідей, закладених в моделі 5x Dual Camera Zoom з п'ятикратним зумом, що дебютувала на MWC 2017

В камері є три фотомодулі: основний на 48 Мп, надширококутний на 8 Мп і 120°, а також телефото на 12 Мп. Останній характеризується перескопічною конструкцією і призмою в оптичній схемі об'єктиву. Саме він забезпечує рекордне наближення і якісну зйомку віддалених об'єктів. Завдяки бічній постановці і рефракції лінз при товщині конструкції всього 6,76 мм камера забезпечує охоплення фокусних відстаней 16-160 мм в еквіваленті 35-мм.

Всі три камери працюють одночасно, що дозволяє оптимізувати якість зображення при різних діапазонах наближення. Оптична система стабілізації є і в основному, і в модулі телефото. Виробник зазначає, що вона працює на 73% краще в порівнянні з попередником.

Відзначимо, що багато виробників вказують діапазон фокусних відстаней, не враховуючи надширококутну камеру. Наприклад, з урахуванням надширококутного модуля модель Mate 20 Pro забезпечує 5-кратне збільшення, а Galaxy S10 + - 4,3-кратне.