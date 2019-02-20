Компанія Samsung представила перший гнучкий смартфон Galaxy Fold



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В Galaxy Fold встановлено відразу шість фотокамер

Вартість Galaxy Fold складе 1980 доларів (більше 50 тисяч гривень)

Компанія Samsung представила перший гнучкий смартфон Galaxy Fold. Презентація відбулася на заході Samsung Galaxy Unpacked 2019, на якій були представлені смартфони серії Galaxy S10.

Samsung Fold в розкладеному вигляді має екран 7,3 дюйма і може запускати одночасно три додатки. У складеному режимі це компактний смартфон з 4,6 дюймовим екраном.

12 ГБ оперативної пам'яті і 512 ГБ вбудованого флеш-накопичувача по технології універсальний Flash Storage 3.0 (eUFS).

Неймовірним здається також те, що в Galaxy Fold встановлено відразу шість фотокамер.

Вартість Galaxy Fold складе 1980 доларів (більше 50 тисяч гривень), старт продажів з 26 квітня.

Нагадаємо, бренд Samsung очолив рейтинг найпопулярніших смартфонів в Україні.

Джерело: 112 Україна