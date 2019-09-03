Lamborghini показав свій перший електрифікований суперкар



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Фото: autoexpress.co.uk, ru.motor1.com

Скільки саме автомобілів Sian збирається побудувати Lamborghini, невідомо, але, за чутками, тираж буде обмежено 63 екземплярами

Італійський автовиробник Lamborghini показав суперкар під назвою Sian.

Про це повідомляє портал Motor1.

«Суперкар (Lamborghini - ред.) отримав ім'я Sian і оцінений у вражаючі 3,6 мільйона доларів США», - йдеться в повідомленні.

Скільки саме автомобілів Sian збирається побудувати Lamborghini, невідомо, але, за чутками, тираж буде обмежено 63 екземплярами.

Також, за попередніми даними, силова установка основана на тому ж 6,5-літровому V12, використаному в екстремальному Lamborghini Aventador SVJ, але бензиновий мотор супроводили певною електричною надбудовою.

Не виключено, що мова йде про стартер-генератор, з яким суперкар перетворюється на "м'який гібрид". Він нібито додає до потужності атмосферного двигуна 30 к.с., доводячи сукупну віддачу силової установки до 800 к.с.

Зазначається, що Lamborghini Sian стає не першим гібридом в історії марки, але першим серійним електрифікованим суперкаром із Санта-Агати, який можна буде придбати.

Як повідомлялося, компанія Lamborghini випустить дві нові спецверсії своїх суперкарів: Aventador SVJ 63 і Huracan Evo GT.