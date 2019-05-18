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    Технології

    Маск: SpaceX будує два космічні кораблі для польотів на Марс

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    Космічний корабель&nbsp;Starship - Маск: SpaceX будує два космічні кораблі для польотів на Марс
    Космічний корабель Starship

    SpaceX збирає відразу два конкуруючих корабля Starship – в Бока-Чіка в Техасі і на мисі Канаверал у Флориді

    Американська компанія SpaceX будує два космічні кораблі Starship, призначені для польотів на Марс.

    Про це написав у Twitter засновник компанії Ілон Маск.

    «SpaceX  збирає відразу два конкуруючих корабля Starship – в Бока-Чіка в Техасі і на мисі Канаверал у Флориді», – написав він.

    Маск також зазначив, що кожна з команд працює самостійно.

    «Будь-які ідеї, отримані однією командою, повинні бути передані іншій, але іншій команді необов'язково їх використовувати», – пояснив Маск.

    Як відомо, Starship - це верхній або «космічний» ступінь ракети-носія нового покоління, раніше відомої як ракета «Великий сокіл», або BFR.

    SpaceX працює над Starship на стартовому майданчику компанії в Південному Техасі.

    У січні цього року тестова версія космічного корабля Starship, запропонованого компанією SpaceX для міжпланетних польотів, зруйнувалася через сильний вітер на споруджуваному космодромі компанії в американському штаті Техас.

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