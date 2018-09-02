На Марсі знайшли руїни прямокутної споруди



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Фото: CGTN Конструкції, ідентифіковані як руїни прямокутної споруди

Природа не могла створити настільки правильні і чіткі лінії

Марс знову радує прихильників теорії про те, що колись червона планета була населена. На поверхні Марса ентузіасти, що вивчають усілякі знімки, вже знаходили піраміди, Сфінкса і інші дивовижні об'єкти. Тепер же до їх числа долучилася ще одна незвичайна споруда.

Як повідомляє телеканал CGTN, один з віртуальних дослідників червоної планети зауважив на одному з чорно-білих знімків, зроблених одній зі станцій НАСА, наявність дивних споруд, схожих на руїни стародавньої фортеці. Можливо, об'єкт не привернув би увагу уфолога, якби не мав чітко виражену прямокутну форму.

За словами фахівців, природа не могла створити настільки правильні і чіткі лінії, тому і виникло припущення, що це штучна споруда.

У НАСА дивовижну знахідку ніяк не коментують. А скептики знову твердять про те, що прямокутні об'єкти на фото - всього лише гра світла і тіні.