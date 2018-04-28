Найцікавіші новинки Пекінського автосалону

В Пекін приїхали 1200 компаній з 14 країн, які представили понад 1000 різних моделей

У китайському Пекіні в п'ятнадцяте проходить міжнародний автосалон: за свою недовгу історію виставка набула статусу однієї з найбільш важливих і статусних подій в автомобільному світі. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] В цілому в Пекін приїхали 1200 компаній з 14 країн, які представили понад 1000 різних моделей, в тому числі більше ста прем'єр



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Фото: autohome.com.cn

В Пекін приїхали 1200 компаній з 14 країн, які представили понад 1000 різних моделей

У китайському Пекіні в п'ятнадцяте проходить міжнародний автосалон: за свою недовгу історію виставка набула статусу однієї з найбільш важливих і статусних подій в автомобільному світі.

В цілому в Пекін приїхали 1200 компаній з 14 країн, які представили понад 1000 різних моделей, в тому числі більше ста прем'єр

Джерело: Газета.Ru