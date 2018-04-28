Найцікавіші новинки Пекінського автосалону
- Вчора, 16:49
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Фото: autohome.com.cn
В Пекін приїхали 1200 компаній з 14 країн, які представили понад 1000 різних моделей
У китайському Пекіні в п'ятнадцяте проходить міжнародний автосалон: за свою недовгу історію виставка набула статусу однієї з найбільш важливих і статусних подій в автомобільному світі.
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В цілому в Пекін приїхали 1200 компаній з 14 країн, які представили понад 1000 різних моделей, в тому числі більше ста прем'єр
Джерело: Газета.Ru