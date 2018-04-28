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    Найцікавіші новинки Пекінського автосалону

    В Пекін приїхали 1200 компаній з 14 країн, які представили понад 1000 різних моделей
    У китайському Пекіні в п'ятнадцяте проходить міжнародний автосалон: за свою недовгу історію виставка набула статусу однієї з найбільш важливих і статусних подій в автомобільному світі. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] В цілому в Пекін приїхали 1200 компаній з 14 країн, які представили понад 1000 різних моделей, в тому числі більше ста прем'єр
    • Вчора, 16:49
    • Розсилка
    Фото: autohome.com.cn

    В Пекін приїхали 1200 компаній з 14 країн, які представили понад 1000 різних моделей

    У китайському Пекіні в п'ятнадцяте проходить міжнародний автосалон: за свою недовгу історію виставка набула статусу однієї з найбільш важливих і статусних подій в автомобільному світі.

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    Фото: autohome.com.cn

    В цілому в Пекін приїхали 1200 компаній з 14 країн, які представили понад 1000 різних моделей, в тому числі більше ста прем'єр

    Джерело: Газета.Ru

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