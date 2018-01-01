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    Технології

    Фантастичне майбутнє. Найяскравіші прем'єри автошоу у Детройті

    За кілька днів в Детройті запрацює для широкої публіки Північноамериканський міжнародний автосалон (NAIAS), але учасники відомі вже зараз
    Журналістам показали наступне покоління Volkswagen Jetta, новий Mercedes Gelandewagen, пікапи Ram і Chevy Silverado, і японські концепт-кари. У BMW i8 з'явилася відкрита версія, Ford представив маслкар Mustang Bullitt - спадкоємця автомобіля з однойменної класичної кінострічки, а Lexus натякнув, як буде виглядати майбутній флагман марки. Що
    • Сьогодні, 10:49
    • Розсилка
    <span>Концепт Lexus LF-1 Limitless</span>
    Фото: Rebecca Cook/Reuters
    Концепт Lexus LF-1 Limitless

    За кілька днів в Детройті запрацює для широкої публіки Північноамериканський міжнародний автосалон (NAIAS), але учасники відомі вже зараз

    Журналістам показали наступне покоління Volkswagen Jetta, новий Mercedes Gelandewagen, пікапи Ram і Chevy Silverado, і японські концепт-кари.

    У BMW i8 з'явилася відкрита версія, Ford представив маслкар Mustang Bullitt - спадкоємця автомобіля з однойменної класичної кінострічки, а Lexus натякнув, як буде виглядати майбутній флагман марки.

    Що нового можна було побачити в Детройті - в фотогалереї.

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    Фантастичне майбутнє. Найяскравіші прем'єри автошоу у Детройті
    Ford Mustang Bullitt, представлений в честь 50-річчя бойовика «Булліт», де головний герой пересувався на Ford Mustang GT390
    Mercedes G-Class
    Volkswagen Jetta
    Dodge Ram 1500 Rebel
    Ford Edge ST
    Hyundai Veloster
    Купе BMW i8
    Концепт Toyota FT-4X
    Jeep Cherokee
    Концепт GAC Enverge
    Концепт Lexus LF-1 Limitless
    Концепт Nissan Xmotion
    Kia Forte
    Концепт Infiniti Q Inspiration
    Прототип Acura RDX
    Седан Toyota Avalon
    Пікап Chevrolet Silverado
    Lamborghini Urus
    Маслкар Dodge Challenger SRT Widebody Hellcat
    АР, Reuters

    Джерело: Газета.Ru

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