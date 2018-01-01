Фантастичне майбутнє. Найяскравіші прем'єри автошоу у Детройті

За кілька днів в Детройті запрацює для широкої публіки Північноамериканський міжнародний автосалон (NAIAS), але учасники відомі вже зараз

Журналістам показали наступне покоління Volkswagen Jetta, новий Mercedes Gelandewagen, пікапи Ram і Chevy Silverado, і японські концепт-кари. У BMW i8 з'явилася відкрита версія, Ford представив маслкар Mustang Bullitt - спадкоємця автомобіля з однойменної класичної кінострічки, а Lexus натякнув, як буде виглядати майбутній флагман марки. Що



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Фото: Rebecca Cook/Reuters Концепт Lexus LF-1 Limitless

За кілька днів в Детройті запрацює для широкої публіки Північноамериканський міжнародний автосалон (NAIAS), але учасники відомі вже зараз

Журналістам показали наступне покоління Volkswagen Jetta, новий Mercedes Gelandewagen, пікапи Ram і Chevy Silverado, і японські концепт-кари.

У BMW i8 з'явилася відкрита версія, Ford представив маслкар Mustang Bullitt - спадкоємця автомобіля з однойменної класичної кінострічки, а Lexus натякнув, як буде виглядати майбутній флагман марки.

Що нового можна було побачити в Детройті - в фотогалереї.

Джерело: Газета.Ru