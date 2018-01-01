Фантастичне майбутнє. Найяскравіші прем'єри автошоу у Детройті
- Сьогодні, 10:49
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Фото: Rebecca Cook/Reuters
Концепт Lexus LF-1 Limitless
За кілька днів в Детройті запрацює для широкої публіки Північноамериканський міжнародний автосалон (NAIAS), але учасники відомі вже зараз
Журналістам показали наступне покоління Volkswagen Jetta, новий Mercedes Gelandewagen, пікапи Ram і Chevy Silverado, і японські концепт-кари.
У BMW i8 з'явилася відкрита версія, Ford представив маслкар Mustang Bullitt - спадкоємця автомобіля з однойменної класичної кінострічки, а Lexus натякнув, як буде виглядати майбутній флагман марки.
Що нового можна було побачити в Детройті - в фотогалереї.
Джерело: Газета.Ru