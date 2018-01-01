  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
    Технології

    Nissan у березні запустить перші безпілотні таксі

    Безпілотники будуть їздити по строго вивіреному 4,5-кілометровому маршруту між штаб-квартирою Nissan і торговим центром Yokohama World Porters
    Вже 5 березня в Токіо пасажири з району Мінато Мірай зможуть викликати роботаксі Easy Ride за допомогою програми і їхати по маршруту між штаб-квартирою Nissan і торговим центром Yokohama World Porters. Про це пише The Verge. Nissan у співпраці з компанією DeNA запускає власний сервіс безпілотних таксі Easy Ride. Випробування на дорогах
    • Сьогодні, 16:50
    • Розсилка

    Безпілотники будуть їздити по строго вивіреному 4,5-кілометровому маршруту між штаб-квартирою Nissan і торговим центром Yokohama World Porters

    Вже 5 березня в Токіо пасажири з району Мінато Мірай зможуть викликати роботаксі Easy Ride за допомогою програми і їхати по маршруту між штаб-квартирою Nissan і торговим центром Yokohama World Porters.

    Про це пише The Verge.

    Nissan у співпраці з компанією DeNA запускає власний сервіс безпілотних таксі Easy Ride. Випробування на дорогах Йокогами стартують 5 березня.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Nissan у березні запустить перші безпілотні таксі
    Nissan у березні запустить перші безпілотні таксі
    Nissan у березні запустить перші безпілотні таксі
    Nissan у березні запустить перші безпілотні таксі
    Nissan у березні запустить перші безпілотні таксі

    Деякий час випробування будуть проходити в обмеженому режимі. Скористатися сервісом зможуть лише пасажири з району Мінато Мірай, а викликати автономний електрокар Nissan Leaf можна буде тільки за допомогою спеціального додатку.

    Безпілотники будуть їздити по строго вивіреному 4,5-кілометровому маршруту між штаб-квартирою Nissan і торговим центром Yokohama World Porters.

    Кожну поїздку відстежуватимуть з центру керування автомобілями, а за кермом електрокарів будуть знаходитися водії на випадок непередбачених ситуацій.

    Кожен автомобіль буде укомплектований планшетом, де буде представлена інформація про 500 пам'яток і цікавих заходів поблизу. Також пасажирам будуть запропоновані знижки і купони в 40 ресторанах і бутиках поблизу.

    Після поїздки користувачів попросять заповнити анкету і вказати, чи сподобалося їм їздити на безпілотному транспорті, чи стали в нагоді  додаткові послуги і яку ціну за поїздку вони вважатимуть за краще платити, коли сервіс запрацює нарівні з традиційними службами таксі в 2020 році.

     

    Читайте також
    таксі Японія автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ