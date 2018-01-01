Nissan у березні запустить перші безпілотні таксі
- Сьогодні, 16:50
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Безпілотники будуть їздити по строго вивіреному 4,5-кілометровому маршруту між штаб-квартирою Nissan і торговим центром Yokohama World Porters
Вже 5 березня в Токіо пасажири з району Мінато Мірай зможуть викликати роботаксі Easy Ride за допомогою програми і їхати по маршруту між штаб-квартирою Nissan і торговим центром Yokohama World Porters.
Про це пише The Verge.
Nissan у співпраці з компанією DeNA запускає власний сервіс безпілотних таксі Easy Ride. Випробування на дорогах Йокогами стартують 5 березня.
Деякий час випробування будуть проходити в обмеженому режимі. Скористатися сервісом зможуть лише пасажири з району Мінато Мірай, а викликати автономний електрокар Nissan Leaf можна буде тільки за допомогою спеціального додатку.
Безпілотники будуть їздити по строго вивіреному 4,5-кілометровому маршруту між штаб-квартирою Nissan і торговим центром Yokohama World Porters.
Кожну поїздку відстежуватимуть з центру керування автомобілями, а за кермом електрокарів будуть знаходитися водії на випадок непередбачених ситуацій.
Кожен автомобіль буде укомплектований планшетом, де буде представлена інформація про 500 пам'яток і цікавих заходів поблизу. Також пасажирам будуть запропоновані знижки і купони в 40 ресторанах і бутиках поблизу.
Після поїздки користувачів попросять заповнити анкету і вказати, чи сподобалося їм їздити на безпілотному транспорті, чи стали в нагоді додаткові послуги і яку ціну за поїздку вони вважатимуть за краще платити, коли сервіс запрацює нарівні з традиційними службами таксі в 2020 році.