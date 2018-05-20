Роботи, через яких жартують про повстання машин, скоро надійдуть у продаж

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SpotMini

Про конкретну вартість робота поки не говорять

Американська компанія Boston Dynamics, яка вже 26 років займається розробкою і створенням роботів, нарешті зважилася продавати свою продукцію. Поки мова йде про знаменитого чотириногого робота-собаку SpotMini, котрий уміє легко відкривати двері, бігати по сходах і вільно орієнтуватися в складських приміщеннях.

В рамках конференції TC Sessions Robotics засновник і президент компанії Марк Райберт повідомив, що SpotMini зараз знаходиться на стадії попереднього виробництва і буде доступний у продажу в 2019 році. Глава Boston Dynamics вважає, що SpotMini - один з тих роботів, які могли б виявитися корисними в першу чергу в корпоративному сегменті, а в кінцевому підсумку - вдома.

Boston Dynamics сподівається укласти контракти на створення перших ста роботів в цьому році, що стане поштовхом для виробництва SpotMini в комерційних цілях вже в наступному році. Про конкретну вартість робота поки не говорять, але в компанії відзначають, що остання версія SpotMini обходиться в 10 разів дешевше, ніж попередня.

SpotMini вперше був представлений на початку 2016 року як зменшений і вдосконалений варіант чотириногого Spot. Це «найтихіший робот» Boston Dynamics, судячи з опису на сайті розробника. SpotMini важить 25-30 кг і може пропрацювати приблизно 90 хвилин від однієї зарядки.

Зазначимо, що часто цих роботів тестували люди, штовхаючи, щоб ті впали додолу. Багато хто жартував, що це жорстоке поводження із роботами, інші додавали, що роботи з розвитком штучного інтелекту «захочуть» помститися людству за свої «страждання» і влаштують «робокаліпсис».

Джерело: ITC.ua