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    Технології

    Російські хакери атакували сотні акаунтів в Instagram

    • Розсилка
    Російські хакери атакували сотні акаунтів в Instagram

    Хакери зламали сотні профілів соцмережі Інстаграм

    Масштабна кібератака, яка, ймовірно, надійшла з Росії, заблокувала сотні акаунтів користувачів соціальної мережі Instagram, передає The Independent.

    Хакери змінюють назви облікових записів Instagram, паролі до них та фотографії профілей, а також — адреси електронної пошти користувачів на адреси російських провайдерів. У деяких акаунтів, що зазнали атаки, зловмисники змінили фотографії профілів на кадри з популярних фільмів, таких як «Пірати Карибського моря» або «Нікчемний я-3».

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    У Instagram повідомили, що обізнані з приводу ситуації.

    «Ми знаємо, що деякі люди зіткнулися з труднощами доступу до своїх акаунтів в Instagram. Якщо вам здається, що вас зламали, будь ласка, дотримуйтесь наших інструкцій, щоб відновити доступ», — йдеться в повідомленні компанії у іншій соцмережі, Twitter.

     

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