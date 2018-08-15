Російські хакери атакували сотні акаунтів в Instagram



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Хакери зламали сотні профілів соцмережі Інстаграм

Масштабна кібератака, яка, ймовірно, надійшла з Росії, заблокувала сотні акаунтів користувачів соціальної мережі Instagram, передає The Independent.

Хакери змінюють назви облікових записів Instagram, паролі до них та фотографії профілей, а також — адреси електронної пошти користувачів на адреси російських провайдерів. У деяких акаунтів, що зазнали атаки, зловмисники змінили фотографії профілів на кадри з популярних фільмів, таких як «Пірати Карибського моря» або «Нікчемний я-3».

У Instagram повідомили, що обізнані з приводу ситуації.

«Ми знаємо, що деякі люди зіткнулися з труднощами доступу до своїх акаунтів в Instagram. Якщо вам здається, що вас зламали, будь ласка, дотримуйтесь наших інструкцій, щоб відновити доступ», — йдеться в повідомленні компанії у іншій соцмережі, Twitter.