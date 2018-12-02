Sony запатентувала смартфон, який можна згорнути у трубочку



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Ще одна технологія дозволяє отримати смартфон із прозорим екраном

Компанія Sony отримала патент на кілька незвичайних технологій, які можуть бути використані при виробництві смартфонів. Перша стосується складних пристроїв, друга описує прозорі дисплеї.

Якщо опустити наукову термінологію, екран, по суті, складається з двох матриць - одна спереду, інша ззаду. Одна з них випромінює світло, інша - вловлює його і пропускає. В результаті матриця може стати повністю прозорою.

Обидва екрани можуть виконувати функції головного (що випромінює світло) і підпорядкованого - в залежності від того, яким боком пристрої зараз користуються. Кожна сторона має по три однакових режими: непрозорий, напівпрозорий і повністю прозорий.

Ідея, звичайно, цікава, але в чому користь такого апарату і де така технологія може бути використана - поки незрозуміло.

Також в патенті згадується гнучкий пристрій в двох варіантах: перший складається, як книжка, а другий згортається в трубочку.

Чи збирається Sony об'єднати ці дві ідеї в одному смартфоні і втілить чи взагалі ці задумки в життя - поки теж невідомо.

Джерело: gagadget.com