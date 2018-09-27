SpaceX відправить японський космічний апарат до Місяця у 2020 році



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Програма під назвою HAKUTO-R складається з двох місій, запланованих на середину 2020 і 2021 років

Японська компанія ispace, команда якої дійшла до фіналу конкурсу Google Lunar XPrize, уклала зі SpaceX контракт на відправку двох місій до Місяця. Під час першого польоту в2020 році, апарат ispace вийде на орбіту Місяця, а у 2021-му компанія відправить посадковий апарат з місяцеходами на поверхню Місяця.

Про це повідомляється на сайті ispace.

Компанія ispace стала фіналістом конкурсу Google Lunar XPrize. Його мета полягала в розробці та відправці на Місяць космічного апарату, здатного подолати 500 метрів поверхнею супутника Землі та надіслати фотографії й відеозаписи з високою роздільною здатністю.

У січні 2018 року організатори конкурсу оголосили, що жодна з команд-учасниць не встигне провести місію до кінця закінчення конкурсу, і він залишився без переможців. Попри дострокове завершення конкурсу ispace продовжила підготовку місячної місії.

Програма під назвою HAKUTO-R складається з двох місій, запланованих на середину 2020 і 2021 років. Під час першої місії компанія відправить до Місяця посадковий апарат, але він не буде приземлятися на поверхню Місяця, а вийде на орбіту навколо неї та почне передавати на Землю дані.

У 2021 році ispace відправить другий апарат, який зробить м’яку посадку на Місяць і доставить на її поверхню невеликі місяцеходи, які будуть також збирати наукові дані.

Компанія вже уклала зі SpaceX контракт на обидва запуски. Апарати ispace виступатимуть в ролі побічного навантаження під час запусків ракети Falcon 9.

Також компанія запланувала на 2022 рік сім місій, під час яких вона створюватиме транспортну платформу для переміщень між Землею і Місяцем і досліджувати запаси води в полярних областях Місяця, проте ispace наразі не розкриває подробиць цих місій.