SpaceX запустила ракету із десятьма супутниками зв'язку
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Нинішній запуск став 18-м для SpaceX в 2017 році
Приватна американська компанія SpaceX, заснована Ілона Маском, в суботу, 23 грудня, запустила ракету-носій Falcon 9 з десятьма супутниками зв'язку Iridium Next на борту. Раніше перший ступінь ракети вже неодноразово використовувався для виведення супутників.
«Iridium Next замінять найбільшу в світі комерційну супутникову мережу на навколоземній орбіті, що в підсумку стане одним з найбільших «технічних оновлень» в історії», - йдеться в заяві компанії SpaceX. Окремо наголошується, що деякі з супутників призначені для відстеження кораблів і літаків в режимі реального часу.
Here’s the video. #spacex #IridiumNEXT pic.twitter.com/mnVKrPjCcB— Amanda (@alias_amanda) December 23, 2017
Як повідомила компанія, усі 10 супутників вдало запущені на низькій навколоземній орбіті. Отримані сигнали з усіх супутників.
Нинішній запуск став 18-м для SpaceX в 2017 році. До кінця грудня нових стартів не планується. На 2018 рік планується ще більше запусків, включаючи надсекретний запуск на замовлення уряду США.
Джерело: Deutsche Welle