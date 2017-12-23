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    SpaceX запустила ракету із десятьма супутниками зв'язку

    Нинішній запуск став 18-м для SpaceX в 2017 році
    Приватна американська компанія SpaceX, заснована Ілона Маском, в суботу, 23 грудня, запустила ракету-носій Falcon 9 з десятьма супутниками зв'язку Iridium Next на борту. Раніше перший ступінь ракети вже неодноразово використовувався для виведення супутників. «Iridium Next замінять найбільшу в світі комерційну супутникову мережу на
    • Сьогодні, 08:55
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    Нинішній запуск став 18-м для SpaceX в 2017 році

    Приватна американська компанія SpaceX, заснована Ілона Маском, в суботу, 23 грудня, запустила ракету-носій Falcon 9 з десятьма супутниками зв'язку Iridium Next на борту. Раніше перший ступінь ракети вже неодноразово використовувався для виведення супутників.

    «Iridium Next замінять найбільшу в світі комерційну супутникову мережу на навколоземній орбіті, що в підсумку стане одним з найбільших «технічних оновлень» в історії», - йдеться в заяві компанії SpaceX. Окремо наголошується, що деякі з супутників призначені для відстеження кораблів і літаків в режимі реального часу.

    Як повідомила компанія, усі 10 супутників вдало запущені на низькій навколоземній орбіті. Отримані сигнали з усіх супутників.

    Нинішній запуск став 18-м для SpaceX в 2017 році. До кінця грудня нових стартів не планується. На 2018 рік планується ще більше запусків, включаючи надсекретний запуск на замовлення уряду США.

    Джерело: Deutsche Welle

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