The Washington Post: США відключили російській «фабриці тролів» інтернет



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«Фабрику тролів» пов’язують із кухаремПутіна Євгеном Пригожиним

США перевели «Агентство інтернет-досліджень» в «офлайн-режим»

Американські військові заблокували доступ до інтернету так званій фабриці тролів під час виборів до Конгресу США у минулому році.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

Атака на російське «Агентство інтернет-досліджень», яке пов’язують із кухарем Володимира Путіна Євгеном Пригожиним, сталася 6 листопада 2018 року. Тоді у Сполучених Штатах були проміжні вибори до Конгресу.

«Іншими словами, вони перевели «Агентство інтернет-досліджень» в офлайн-режим. Вони просто вимкнули їх», - сказав співрозмовник газети.

Ця атака була першою частиною американської наступальної кібер-кампанії проти Росії, спрямованої на усунення спроб втрутитися в вибори в США, наводить слова чиновників видання.

Нагадаємо, раніше Twitter розкрив майже 3,8 тис. акаунтів російської «фабрики тролів».

До слова, 9 жовтня 2018 року у Петербурзі підпалили «фабрику тролів».