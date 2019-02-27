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    The Washington Post: США відключили російській «фабриці тролів» інтернет

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    &laquo;Фабрику тролів&raquo; пов&rsquo;язують із кухаремПутіна Євгеном Пригожиним - The Washington Post: США відключили російській «фабриці тролів» інтернет
    «Фабрику тролів» пов’язують із кухаремПутіна Євгеном Пригожиним

    США перевели «Агентство інтернет-досліджень» в «офлайн-режим»

    Американські військові заблокували доступ до інтернету так званій фабриці тролів під час виборів до Конгресу США у минулому році.

    Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

    Атака на російське «Агентство інтернет-досліджень», яке пов’язують із кухарем Володимира Путіна Євгеном Пригожиним, сталася 6 листопада 2018 року. Тоді у Сполучених Штатах були проміжні вибори до Конгресу.

    «Іншими словами, вони перевели «Агентство інтернет-досліджень» в офлайн-режим. Вони просто вимкнули їх», - сказав співрозмовник газети.

    Ця атака була першою частиною американської наступальної кібер-кампанії проти Росії, спрямованої на усунення спроб втрутитися в вибори в США, наводить слова чиновників видання.

    Нагадаємо, раніше Twitter розкрив майже 3,8 тис. акаунтів російської «фабрики тролів».

    До слова, 9 жовтня 2018 року у Петербурзі підпалили «фабрику тролів».

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