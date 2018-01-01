У Porsche відмовились від дизельних двигунів

Рішення пов'язане зі зміною структури попиту і посиленням норм викидів шкідливих речовин

Виробництво останніх дизельних моделей компанії Porsche Macan S Diesel і Panamera 4S Diesel припинено. Про це пише The Verge. Відзначається, що компанія не продавала ніяких транспортних засобів з турбодизельними двигунами в Північній Америці, починаючи з 2015 року, після скандалу з викидами дизельних двигунів Volkswagen. Компанія відмовилася



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Рішення пов'язане зі зміною структури попиту і посиленням норм викидів шкідливих речовин

Виробництво останніх дизельних моделей компанії Porsche Macan S Diesel і Panamera 4S Diesel припинено. Про це пише The Verge.

Відзначається, що компанія не продавала ніяких транспортних засобів з турбодизельними двигунами в Північній Америці, починаючи з 2015 року, після скандалу з викидами дизельних двигунів Volkswagen.

Компанія відмовилася від продажу дизельного Macan в США, а зараз цей кросовер не буде доступний і в Європі. Замість того, щоб модифікувати 3.0-літровий турбодизель V6 в Macan SUV, компанія вирішила зняти модель з виробництва.

Першим серійним дизельним Porsche був кросовер Cayenne 2002 року. Згодом дизельні двигуни з'явилися і на інших моделях марки. Однак, позашляховик Cayenne після зміни покоління так і не був представлений з агрегатом на «важкому паливі». Рішення пов'язане зі зміною структури попиту і посиленням норм викидів шкідливих речовин.

Представники Porsche відзначили, що компанія не відмовляється від двигуна внутрішнього згоряння. Тим не менш, компанія подвоїла суму, виділену на електрифікацію модельного ряду.

«Чисто електричні автомобілі будуть грати все більш значну роль в майбутньому, як для Porsche, так і для всіх інших виробників. На нашу думку, сценарій, в якому кожен четвертий автомобіль Porsche стане електрокаром до 2025 року, цілком реалістичний», - зазначають у The Verge.