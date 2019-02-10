У Сонячній системі вперше зафіксували плаский об’єкт



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Нові дані отримали в NASA

Подібні об'єкти раніше не спостерігалися у Сонячній системі

Астероїд Ultima Thule (Ультима Туле), який вважається найвіддаленішим об’єктом Сонячної системи, виявився не сферичним, а пласким. Такого висновку дійшла команда місії NASA New Horizons, яка надіслала нові знімки об'єкта, зроблені 1 січня 2019 року.

Cтанція надіслала 14 нових зображень об'єкта, які були отримані камерою LORRI через 9 хвилин після максимального зближення з ним 1 січня 2019 року.

Аналіз отриманих зображень показав, що форма двох часток об'єкта не схожа на сферичну, як вважалося раніше, а більш пласка і схожа скоріше на млинець.

Відстань до Ultima Thule на момент зйомки становила 8862 кілометрів.

Зазначається, що подібні об'єкти раніше не спостерігалися у Сонячній Системі, вони дозволять побудувати нові теорії формування планетезималей на зорі її утворення.

Джерело: Громадське