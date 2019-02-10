  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    У Сонячній системі вперше зафіксували плаский об’єкт

    • Розсилка
    <p>Нові дані отримали в NASA</p> <div></div> - У Сонячній системі вперше зафіксували плаский об’єкт

    Нові дані отримали в NASA

    Подібні об'єкти раніше не спостерігалися у Сонячній системі

    Астероїд Ultima Thule (Ультима Туле), який вважається найвіддаленішим об’єктом Сонячної системи, виявився не сферичним, а пласким. Такого висновку дійшла команда місії NASA New Horizons, яка надіслала нові знімки об'єкта, зроблені 1 січня 2019 року.

    Cтанція надіслала 14 нових зображень об'єкта, які були отримані камерою LORRI через 9 хвилин після максимального зближення з ним 1 січня 2019 року.

    Аналіз отриманих зображень показав, що форма двох часток об'єкта не схожа на сферичну, як вважалося раніше, а більш пласка і схожа скоріше на млинець.

    Відстань до Ultima Thule на момент зйомки становила 8862 кілометрів.

    Зазначається, що подібні об'єкти раніше не спостерігалися у Сонячній Системі, вони дозволять побудувати нові теорії формування планетезималей на зорі її утворення.

    Джерело: Громадське

    Читайте також
    космос NASA
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ