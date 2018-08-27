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    Технології

    У Токіо пасажири тестують поїздки на безпілотному таксі

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    <p>Безпілотне таксі компанії Hinomaru Kotsu</p> - У Токіо пасажири тестують поїздки на безпілотному таксі

    Безпілотне таксі компанії Hinomaru Kotsu

    Машини курсують за фіксованим маршрутом протяжністю 5,3 км між токійськими районами Отематі і Роппонгі

    Таксомоторна компанія Hinomaru Kotsu спільно з фірмою ZMP почала в тестовому режимі вперше здійснювати перевезення пасажирів на безпілотних автомобілях. Про це повідомляється на її сайті в понеділок, 27 серпня.

    Зазначається, що машини курсують за фіксованим маршрутом протяжністю 5,3 км між токійськими районами Отематі і Роппонгі. Експеримент триватиме до 8 вересня. У день безпілотне таксі на базі мінівена Toyota буде здійснювати по чотири рейси туди-назад.

    Рух по дорозі здійснюється в автоматичному режимі, включаючи повороти і перестроювання між рядами. При цьому за кермом автомобіля поки сидить водій, який в екстреній ситуації може втрутитися і взяти керування транспортним засобом на себе.

    Щоб взяти участь в тестах в ролі пасажира, необхідно було в липні пройти відповідний відбір. Плата за проїзд за маршрутом фіксована і складає 1500 ієн (близько $14).

    У компанії Hinomaru Kotsu зазначають, що експеримент націлений на усунення проблеми нестачі водіїв. Безпілотні таксі в разі успіху тестових випробувань можуть почати курсувати в Токіо напередодні літніх Олімпійських ігор 2020 року.

    Влада Японії торік виділила 2,85 трлн ієн (близько $25 млрд) на розвиток технологій безпілотного управління і створення нових поколінь екологічно чистих машин. Це абсолютний рекорд за весь час ведення таких розробок, які підтримує уряд країни. В Японії сподіваються, що до 2030 року кожна п'ята машина буде їздити хоча б частково без участі водія.

     

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