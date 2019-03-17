В аеропорту Ліона відкриють роботизовану парковку



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Паркування будуть здійснювати роботи

Компанія Stanley Robotics побудувала в Ліонському аеропорту імені Сент-Екзюпері роботозаовану парковку, що вміщує в 500 автомобілів.

Як повідомляється, на парковці будуть працювати чотири робота Стен. На день вони зможуть обслуговувати до 200 транспортних засобів. Для клієнтів на стоянці встановлено 12 боксів, з яких будуть закуплені автомобілі. Сервіс стає доступним для всіх бажаючих через кілька днів, вартість оренди одного паркового місця на тиждень складає 56 євро.

Нагадаємо, компанія Stanley Robotics представила свою реалізацію автоматизованої парковки в 2017 році. Центральний елемент рішень - робот Стен, що представляє собою моторизовану платформу з блоком управління, на якому встановлено камери.

Під час роботи Стен під’їжджає під автомобіль і фіксує його колеса за допомогою висувних упорів. Після цього він самостійно переносить транспортний засіб на своє місце на парковці, причому воно вибирається з врахуванням зворотного рейсу. Наприклад, якщо зворотний рейс заброньовано на місяць наперед, робот може розмістити автомобіль в самий кінець парковки, а також заблокувати його іншими автомобілями, власники яких повернуться раніше. Для пасажира ця частина процесу прихована. Він лише завозить автомобіль в спеціальний бокс, а потім забирає його звідти після прильоту.

За даними Stanley Robotics, автоматизація процесу парковки дозволяє розташовувати автомобілі в два рази щільніше, ніж зазвичай.

Джерело: ITC.ua