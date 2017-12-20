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    В Apple зізнались, що навмисно занижують швидкість роботи старих айфонів

    Проблему зі старими моделями айфонів помітили користувачі ресурсу Reddit на початку грудня
    У відповідь на звинувачення користувачів в заниженні швидкості роботи старих моделей iPhone, Apple визнала, що навмисно занижує тактову частоту процесорів, пояснивши це природою літій-іонних акумуляторів. Про це повідомляє TechCrunch. «Наша місія полягає в тому, щоб забезпечити кращий досвід для клієнтів, який включає в себе
    • 21 Грудня, 10:30
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    Проблему зі старими моделями айфонів помітили користувачі ресурсу Reddit на початку грудня

    У відповідь на звинувачення користувачів в заниженні швидкості роботи старих моделей iPhone, Apple визнала, що навмисно занижує тактову частоту процесорів, пояснивши це природою літій-іонних акумуляторів.

    Про це повідомляє TechCrunch.

    «Наша місія полягає в тому, щоб забезпечити кращий досвід для клієнтів, який включає в себе загальну продуктивність і продовження терміну служби пристроїв. Літій-іонні батареї з часом втрачають здатність зберігати заряд і підтримувати роботу пристроїв в холодних умовах. Це може призвести до несподіваного відключення смартфона», - цитує видання прес-службу компанії.

    «У цьому році ми запустили функцію зниження частоти процесора для iPhone 6, 6s і iPhone SE, щоб запобігти мимовільному завершенню роботи. З виходом оновлення iOS 11.2 ця функція з'явиться і в iPhone 7», - додали в Apple.

    Проблему зі старими моделями айфонів помітили користувачі ресурсу Reddit на початку грудня. Вони також з'ясували, що після заміни акумулятора старі пристрої починають працювати швидше.

     

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