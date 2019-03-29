Марсіанський вертоліт NASA успішно пройшов випробування



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Велика частина випробувань, які проходить польотна модель, була пов’язана з демонстрацією того, як вона може працювати на Марсі Фото: NASA

Очікується, що в лютому 2021 року вертоліт досягне поверхні Червоної планети, захований в марсоході Mars 2020

Космічне агентство США опублікувало звіт про успішні випробування марсіанського вертольота.

За словами керівників проекту, наступного разу апарат злетить уже на Марсі, повідомляється на офіційному сайті NASA.

В кінці січня всі зразки, що становлять льотну модель марсіанського вертольота NASA, були випробувані. Вертоліт вагою не більше 1,8 кг є демонстраційним проектом в області технологій, який в даний час проходить суворий процес перевірки перед його появою на Марсі.

Велика частина випробувань, які проходить польотна модель, була пов’язана з демонстрацією того, як вона може працювати на Марсі, в тому числі як машина працює при температурах, подібних Марсу. Чи може вертоліт вижити і функціонувати при низьких температурах, в тому числі в нічний час з температурами до мінус 90 градусів за Цельсієм.

Очікується, що в лютому 2021 року вертоліт досягне поверхні Червоної планети, захований в марсоході Mars 2020. Через кілька місяців він буде розгорнутий, і почнуться випробувальні польоти.

«Готуючись до цього першого польоту на Марс, ми зареєстрували понад 75 хвилин польоту з інженерною моделлю, яка була близька до нашого вертольоту. Нам потрібно було переконатися, що він працює так, як очікувалося», - говорить Мімі Аунг, керівник проекту Mars Helicopter в лабораторії реактивного руху NASA.

Команда Mars Helicopter випробували вертоліт в космічному симуляторі JPL, вакуумній камері шириною 7,62 м. Спочатку команда створила вакуум, прибравши весь азот, кисень та інші гази з повітря всередині гігантського циліндра. Замість них команда ввела вуглекислий газ, головний інгредієнт атмосфери Марса.

«Попадання нашого вертольота в таку атмосферу - це тільки частина проблеми. Щоб дійсно симулювати політ на Марсі, ми повинні були прибрати дві третини гравітації Землі, тому що гравітація Марса набагато слабкіша», - сказав Тедді Цанетос, тест-провідник Mars Helicopter.

Раніше повідомлялося, що NASA відмінило вихід у відкритий космос двох жінок-астронавтів Енн Макклейн і Крістіни Кох.

Джерело: Новое Время